90% данных используются только в течение первых трех месяцев после сохранения

Менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт подчеркивает, что каждый работник должен участвовать в защите данных компании. „Старые э-письма, вложенные файлы и неактивные аккаунты нередко содержат конфиденциальную информацию, которая в свете участившихся кибератак может попасть в чужие руки. Напоминая работникам о необходимости регулярного удаления ненужных файлов, компания уменьшает потенциальные угрозы безопасности, включая риски, связанные с кибератаками и утечкой данных“, объяснила Крафт.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA), 90% цифровых данных, таких как фотографии, документы и электронные письма, оказываются заброшенными через три месяца после сохранения.

„Упорядочение электронных писем и файлов помогает эффективнее управлять информацией и снижать риски. Работникам рекомендуется удалять ненужные э-письма и вложенные файлы, отказываться от лишних новостных рассылок и надежно архивировать необходимую информацию. Также важно проверять старые шаблоны, папки для спама и неактивные аккаунты, которые тоже могут нести в себе угрозу безопасности“, добавила Крафт.

Помимо информационной безопасности, избавление от цифрового мусора важно и с экологической точки зрения. Чем меньше ненужных данных в локальных устройствах и облачных хранилищах, тем быстрее устройства работают и тем дольше служат. Это также снижает энергопотребление центров обработки данных, что помогает сократить выбросы углекислого газа и уменьшить углеродный след компании. В позапрошлом году работники Elisa удалили 359 ГБ данных, в 2024 году – уже 1155 ГБ, а в этом году ожидается новый рекорд.

„Ответственность за информационную безопасность не ограничивается ИТ-отделом – важен вклад каждого работника. День цифровой уборки – это хорошая возможность пересмотреть сохраненные данные, навести порядок в цифровой среде и тем самым внести свой вклад в укрепление информационной безопасности и сохранение окружающей среды“, добавила Крафт.

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