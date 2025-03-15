NYT: США планируют запретить гражданам РФ и Беларуси въезд по иммиграционным и туристическим визам

По информации издания, Государственный департамент США разработал проект рекомендаций, в котором 43 страны поделили на три категории — „красную“, „оранжевую“ и „желтую“.

В „красную“ группу вошли 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещено въезжать в США. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, сообщили источники NYT.

В „оранжевый“ список вошли 10 стран, гражданам которых ограничат выдачу виз. Въезд может быть разрешен только „состоятельным деловым путешественникам“, но не тем, кто въезжает по иммиграционным или туристическим визам, указывает издание.

В „оранжевой“ группе оказались Россия и Беларусь, а также Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Кроме того, в „желтый“ список попали 22 страны, которым будет дано 60 дней на то, чтобы устранить моменты, вызывающие беспокойство у властей США. В противном случае они попадут в „красную“ или „оранжевую“ категорию.

Как отмечает The New York Times, официально рекомендации могут представить на следующей неделе, то есть в период с 17 по 23 марта. Окончательный список может измениться, добавляет издание.

Газета подчеркнула, что пока неясно, будут ли распространяться ограничения на тех, кто уже имеет действующие визы или их визы будут аннулированы. Также неясно, распространит ли администрация ограничения на обладателей грин-карт, которые уже получили разрешение на законное постоянное проживание в США.

Представители нескольких ведомств, к которым обратились журналисты, отказались от комментариев или не ответили на запросы о комментарии.

Администрация президента США Дональда Трампа развернула широкомасштабную борьбу с нелегальной миграцией. В первый день на посту президента, 20 января, Трамп ввел чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, чтобы остановить поток мигрантов, приостановил прием беженцев, а также подписал указ, ограничивающий предоставление американского гражданства по так называемому праву почвы.

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