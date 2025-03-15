ЕС призывает в этом году предоставить Украине вооружения на сумму до 40 млрд евро

Предложение верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас направлено на то, чтобы заставить страны ЕС „активизироваться и сосредоточиться“ на удовлетворении самых важных потребностей Киева в борьбе с Россией.

„Странам-участницам будет предложено предоставить Украине военную поддержку на сумму не менее 20 млрд евро на начальном этапе и, возможно, до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины в 2025 году“, — говорится в документе, с которым ознакомилось AFP.

Согласно предложению, страны внесут вклад в соответствии с их „экономическим весом“. В рамках плана в этом году Украине должны быть предоставлены два миллиона артиллерийских снарядов на общую сумму пять млрд евро.

Но дипломаты говорят, что план столкнулся с противодействием со стороны крупных экономик, таких как Франция, Италия и Испания.

План может избежать блокады со стороны близкого друга России — Венгрии, поскольку его предполагается открыть только для стран, готовых присоединиться к поддержке. Обсуждения еще продолжаются.

По словам официальных лиц, план также может быть открыт для стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот план на встрече в Брюсселе в понедельник, перед саммитом блока, который состоится на следующей неделе.

Европа стремится усилить поддержку Украины на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может заставить Киев согласиться на невыгодное мирное соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению.

Ранее мы писали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США после их встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить