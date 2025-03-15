Эпоха установленных на обочине шоссе камер измерения скорости подходит к концу

Пик использования стационарных камер контроля скорости пришелся на 2018 год, когда за нерадивыми водителями следили 48 камер, скрытых в специальных боксах, пишет RusERR . Сейчас в распоряжении Департамента транспорта остается 34 стационарные камеры.

Руководитель департамента Прийт Саук сказал, что существующая система будет поддерживаться до тех пор, пока устройства проходят проверку и компании обеспечивают их необходимым обслуживанием. Это может означать три, а возможно, пять или семь лет работы. Закупка новых камер в планы ведомства не входит.