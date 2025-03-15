Эпоха установленных на обочине шоссе камер измерения скорости подходит к концу(1)
Каждая четвертая стационарная камера измерения скорости за семь лет вышла из строя. В будущем их могли бы заменить системы измерения средней скорости и патрульные автомобили с функцией измерения, но для этого требуются как инвестиции, так и политические решения.
Пик использования стационарных камер контроля скорости пришелся на 2018 год, когда за нерадивыми водителями следили 48 камер, скрытых в специальных боксах, пишет RusERR. Сейчас в распоряжении Департамента транспорта остается 34 стационарные камеры.
Руководитель департамента Прийт Саук сказал, что существующая система будет поддерживаться до тех пор, пока устройства проходят проверку и компании обеспечивают их необходимым обслуживанием. Это может означать три, а возможно, пять или семь лет работы. Закупка новых камер в планы ведомства не входит.
„Все очень хорошо знают, где находятся наши стационарные камеры, и это не самый эффективный метод надзора. Развивать современные технологии обещал Департамент полиции и погранохраны (PPA)“, – сказал Саук.