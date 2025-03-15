Трамп: обещание завершить войну через 24 часа было сарказмом

Эткиссон напомнила Трампу его обещания во время предвыборной кампании завершить войну за 24 часа. „Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил... Что я на самом деле имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что достигну успеха“, - ответил президент США.

На вопрос журналистки, общается ли Трамп с Владимиром Путиным, он ответил, что „не хотел бы об этом говорить, но мы работали“. „Думаю, что все идет достаточно хорошо“, - отметил Трамп.

На вопрос, что будет, если Путин откажется от предложения по временному прекращению огня, президент США ответил, что это будут „плохие новости для мира“. „Я думаю, что он согласится“, - уточнил Трамп. По его словам, подробности будут известны в понедельник, 17 марта.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.

„Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится. НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОКРУЖЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ И В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ, — написал Трамп. — Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь“.

Из сообщения неясно, поговорил ли лидер Соединенных Штатов сам с президентом РФ или речь идет о переговорах Путина и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который 13 марта был с визитом в Москве и встречался с российским президентом.

В Кремле не сообщали о переговорах Путина и Трампа, хотя идея такой беседы в том или ином формате обсуждается. На брифинге с журналистами 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дата разговора Путина и Трампа пока не согласована.

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