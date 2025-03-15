Грузовик с молодыми людьми съехал в кювет: несколько человек пострадали
В пятницу, 14 марта, на дорогах Эстонии произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с человеческими жертвами. Семь водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от управления транспортными средствами.
Вчера в 08:40 произошла авария на 26 км шоссе Рынгу-Отепя-Канепи в волости Отепя в Валгамаа, где 19-летний мужчина на грузовом автомобиле Mercedes-Benz U1300L из-за скользкой дороги съехал в кювет. Двое 19-летних мужчин, находившихся в грузовике в качестве пассажиров, были доставлены в больницу, а еще одному 19-летнему мужчине была оказана первая помощь на месте происшествия.
В 9:31 часов произошла авария возле Соола, 3а в Тарту, где 70-летний мужчина на легковом автомобиле Seat Cordoba съехал с дороги, врезался в электрощит, а затем в автомобили на парковке. Водитель был доставлен в больницу.
В 16:03 произошла авария возле Койдула, 11 в Тамсалу в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа, где 21-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Megane сбила десятилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Позже скорая отвезла мальчика из дома в больницу.
В 17:43 произошла авария на 11 км шоссе Таллинн-Нарва в Таллинне, где 60-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 при перестроении врезался в легковой автомобиль Toyota Yaris, которым управлял 37-летний мужчина. Водитель Toyota был доставлен в больницу.
Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.