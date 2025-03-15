В результате пожара в Нарве погиб человек

В субботу, 15 марта, в 6:36 утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что из гаража на Вана-Йоала теэ в Нарве идет дым. По первоначальной информации, в здании также мог находиться человек. На вызов отреагировали команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к поискам находившегося в здании человека. В 6:56 утра в гараже был найден мертвым мужчина средних лет.

Пожар был локализован в 6:59 утра.

Причина пожара и другие обстоятельства будут установлены в ходе производства.

В этом году в Эстонии в пожарах погибло 7 человек.