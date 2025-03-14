В Нарвской больнице у троих пациентов подозревается заражение туберкулезной инфекцией

Два пациента проходят лечение в Нарвской больнице в связи с другими ранее выявленными заболеваниями, третий был направлен на дальнейшее лечение в Ида-Вирускую центральную больницу. Приведут ли обнаруженные следы возбудителей к фактическому заболеванию, покажет время, пока пациенты будут находиться под наблюдением.

„На данный момент мы знаем, что следы возбудителей, обнаруженные при контроле после исследований на оборудовании, были перенесены с помощью бронхоскопа, и что два устройства для очистки работают при разных температурах, что может привести к передаче заражения возбудителями“, — сказал председатель правления Нарвской больницы Юллар Ланно.

Ланно добавил, что техническое обслуживание оборудования проводилось в феврале. „Подтверждаю, что больница делает все возможное ради благополучия пациентов, оставив их под активным наблюдением пульмонолога на два года. Это обычный период, в течение которого могут проявиться признаки заболевания. В данный момент болезнь еще не развилась“, — сказал он.

По словам Ланно, больница начала служебное расследование, чтобы выяснить возможные причины инцидента. Инцидент рассматривается как случай, связанный с безопасностью пациента, если в процессе предоставления медицинских услуг был нанесен вред здоровью пациента, включая физический или психологический ущерб.

Туберкулез — это бактериальная инфекция, которая чаще всего поражает горло или легкие. Инфицирование бактерией туберкулеза означает развитие заболевания только в 5-10% случаев, что означает, что в большинстве случаев признаки туберкулеза могут не проявиться. Большинство людей, контактировавших с инфицированными туберкулезом, не заболевают активной формой заболевания. Риск заболевания активным туберкулезом наиболее высок в течение двух лет после заражения.

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