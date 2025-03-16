Эстонцы настроены в отношении роста зарплат более пессимистично, чем латыши и литовцы

Опрос банка Citadele показывает, что лишь 11% жителей Эстонии считают, что в ближайшие три месяца их зарплата может вырасти. В Латвии и Литве этот показатель составляет 18%. В то же время именно эстонцы больше всего опасаются, что их зарплата может реально уменьшиться. Если в Эстонии 12% респондентов считали, что их зарплата снизится, то в Латвии этот показатель составил 7%, а в Литве – всего 5%. Наибольшая часть респондентов считает, что их зарплата останется прежней: так думают 52% жителей Эстонии и по 51% латышей и литовцев.

Сравнение с предыдущим опросом: пессимизм усиливается

Член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане отметил, что проведенное еще осенью исследование банка Citadele показало, что жители Эстонии становятся все более пессимистичными в отношении перспектив своей зарплаты: „Если в предыдущем осеннем опросе 23% респондентов в Эстонии верили в рост зарплаты, то в свежем опросе этот показатель упал до 11%. В то же время увеличилось число тех, кто считает, что их зарплата либо не изменится, либо даже уменьшится. Осенью 8% жителей Эстонии опасались снижения зарплаты, а теперь этот показатель составляет уже 12%“.

Он добавил, что экономики Латвии и Литвы восстановилась гораздо раньше, чем экономика Эстонии, и можно заметить, что оптимизм людей там остается относительно стабильным, хотя, согласно последнему опросу, надежды на рост заработной платы в этих странах также снизились. Если осенью в Литве в повышение заработной платы верили 35% респондентов, а в Латвии – 29%, то сейчас эти показатели снизились до 18%.

Как пессимизм влияет на потребительские привычки?