18.03.2025, 07:00
Как действия Трампа отразятся на второй и третьей пенсионных ступенях?
ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi узнал у финансового эксперта и инвестора Екатерины Тинт, как на наши инвестиции может повлиять экономическая политика президента США Дональда Трампа.
То, что сейчас происходит на американских рынках, напрямую отражает действия Трампа. Инвесторы опасаются за экономику США, и это уже повлияло практически на каждого человека, кто инвестирует, например, во вторую или третью пенсионную ступень, считает эксперт. Также это коснулось тех, кто инвестирует в фонды, которые в свою очередь инвестируют в акции США. Краткосрочная доходность таких фондов упала из-за того, что стоимость активов американского рынка сейчас слегка просела.
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