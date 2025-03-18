Как действия Трампа отразятся на второй и третьей пенсионных ступенях?

То, что сейчас происходит на американских рынках, напрямую отражает действия Трампа. Инвесторы опасаются за экономику США, и это уже повлияло практически на каждого человека, кто инвестирует, например, во вторую или третью пенсионную ступень, считает эксперт. Также это коснулось тех, кто инвестирует в фонды, которые в свою очередь инвестируют в акции США. Краткосрочная доходность таких фондов упала из-за того, что стоимость активов американского рынка сейчас слегка просела.

„Если мы посмотрим на долгосрочный тренд, насколько рынок акций растет в США и насколько он вырос, то сейчас мы можем говорить о маленькой просадке. Для инвесторов, это является, можно сказать, позитивным знаком из-за того, что идет скидка на инвестиционные активы, небольшая скидка. То есть для тех, кто инвестирует в пенсионные ступени - во вторую или третью, у кого до пенсии осталось еще много лет, я бы сказала, что им не стоит чего-то опасаться“, - поясняет эксперт, уточняя при этом, что давать какие-то определенные рекомендации было бы некорректно. Однако инвестор рассказала о том, как лично она действует в текущих условиях.