Экономика
18.03.2025, 07:00

Как действия Трампа отразятся на второй и третьей пенсионных ступенях?

 
Анна Тамм
Екатерина Тинт
Екатерина Тинт
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

RusDelfi узнал у финансового эксперта и инвестора Екатерины Тинт, как на наши инвестиции может повлиять экономическая политика президента США Дональда Трампа.

То, что сейчас происходит на американских рынках, напрямую отражает действия Трампа. Инвесторы опасаются за экономику США, и это уже повлияло практически на каждого человека, кто инвестирует, например, во вторую или третью пенсионную ступень, считает эксперт. Также это коснулось тех, кто инвестирует в фонды, которые в свою очередь инвестируют в акции США. Краткосрочная доходность таких фондов упала из-за того, что стоимость активов американского рынка сейчас слегка просела.

„Если мы посмотрим на долгосрочный тренд, насколько рынок акций растет в США и насколько он вырос, то сейчас мы можем говорить о маленькой просадке. Для инвесторов, это является, можно сказать, позитивным знаком из-за того, что идет скидка на инвестиционные активы, небольшая скидка. То есть для тех, кто инвестирует в пенсионные ступени - во вторую или третью, у кого до пенсии осталось еще много лет, я бы сказала, что им не стоит чего-то опасаться“, - поясняет эксперт, уточняя при этом, что давать какие-то определенные рекомендации было бы некорректно. Однако инвестор рассказала о том, как лично она действует в текущих условиях.

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