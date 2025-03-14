ФОТО И ВИДЕО | Доклад: уровень готовности Европе к обороне недостаточный. Лео Куннас: Эстония сделала много
В пятницу, 14 марта, особый советник председателя Европейской комиссии и бывший президент Финляндии Саули Нийнистё представил подготовленный им доклад о гражданской и военной готовности Европы. Он отметил, что в то время как НАТО обладает военным потенциалом, в Европе его не хватает.
Председатель парламентской Комиссии по государственной обороне Лео Куннас отметил, что вклад Эстонии в свою военную оборону является хорошим, так как мы уже реализовали многие представленные в докладе требования. Этот доклад — набор рекомендаций, призванных помочь прежде всего тем странам, которые сейчас больше всего отстают“, - сказал он.
Председатель Комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Пеэтер Тали отметил, что если Европа сейчас вступила бы в войну с Россией без поддержки США, это было бы крайне сложно. „Европейская военная структура не способна вести войну, а лишь миротворческие операции. У НАТО есть такая способность, но без американцев это будет очень сложно“, - сказал он.
По словам Тали, он надеется, что Европе никогда не придется достигать независимой обороноспособности и что американцы всегда останутся в Европе. „Но Европа должна делать больше, особенно нужно увеличивать свои сухопутные войска. Они были настолько сокращены, что в странах Центральной и Южной Европы их (сухопутных войск) почти нет.
Как отмечается в докладе, гибридная война и распространение дезинформации также являются серьезной проблемой. „Мы это видим в некоторых европейских странах, где царит дикая коррупция. Что мы можем делать, так это больше говорить с нашими жителями и нашими союзниками“, - сказал Тали.