Новости Эстонии
16.03.2025, 19:00

Armastus, vööthüään и kõik. Читатели RusDelfi поделились своими любимыми эстонскими словами — проверьте, есть ли в списке и ваши

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Мы составили целый словарь!
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Недавно в Эстонии отмечался День родного языка. RusDelfi попросил своих читателей поделиться любимыми словами на эстонском языке.

Вы прислали нам больше 150 вариантов, так что получился целый словарь любимых слов читателей RusDelfi.

А:

Больше всего раз мы получили от вас слово armas (милый) и armastus (любовь).

Ну и, конечно же, aitäh (спасибо), а еще arvatavasti (вероятно) и asi (вещь) вот с таким комментарием: „Потому что в любой непонятной ситуации можно спросить „Kuidas seda asja nimi on?“, когда что-то забыл)“.

E:

Самыми популярными стали слова elu (жизнь), ema (мама)/emme (мамочка) и Eesti/Eestimaa (Эстония).

А еще: Ei viitsi - Не хочется/не желаю/лень.

H:

hädaorg - юдоль.

Hallivanamehe tänav - название улицы в Таллинне, дословно - улица Седого старика.

I:

ilus - красивый.

imeilus - прекрасный.

imeldav (вероятно, имелось в виду слово imeteldav) - изумительный.

iseenesestmõistetav - самоочевидный, само собой разумеющийся.

isiklik - личный.

J:

Конечно же, много раз нам пришло слово jäääär - край, кромка льда. Настоящая визитная карточка эстонского языка!

jäätis - мороженое.

joobi - пьяный. „Смешное слово!“ - прокомментировал читатель.

K:

Крайне популярным оказался вариант kallis - дорогой.

kajakas - чайка.

kaksikud - близнецы.

kallikene - золотко, золотце.

kelluke - колокольчик.

kevad - весна.

klaver - фортепиано.

kodumaa - родина.

kohtutäitur - судебный исполнитель

kohvik - кафе.

kohviveski - кофемолка.

kõik - все. („Оно просто забавное!“)

koolivaheaeg - школьные каникулы.

kuule - слушай! эй!

küll - точно, конечно.

kuni - до.

kurat - черт.

Один из читателей прислал знаменитое выражение Kuidas käsi kaib - Как поживаешь?

L:

Больше всего читатели RusDelfi любят, судя по количеству ответов, слова lepatriinu (божья коровка) и lumi (снег).

Другие варианты:

laht - залив, бухта.

läkiläki - шапка-ушанка.

lammas - овца.

laps/lapsed - ребенок/дети.

leek - пламя.

liblikas - бабочка.

loll - дурак.

lootus - надежда.

lörts - слякоть. О да! :)

M:

Топ слов на М: musi (поцелуй) и muuseas (кстати, впрочем).

А еще:

musikene - лапонька.

maasikas - клубника.

miski - что-то, нечто.

mudilane - малыш.

muidugi - несомненно, безусловно.

masendav rahulik - мрачно спокойный.

mokk viltu - кривить рот.

А как вам такое? Sa oled sama libe, nagu millimallikas (Ты скользкий, как медуза.)

N:

В лидерах, конечно же, слово nunnu - милый.

natuke - немного.

Näri rõõmuga - Жуй с удовольствием.

О:

ootamatu - неожиданный.

P:

На первом месте - слово pisike - крошечный.

А еще päike - солнце и päikeseline - солнечный. „Päikeseline on minu lemmiksõna, sest Eestis ei ole praegu piisavalt päikest“ („Päikeseline мое любимое слово, потому что в Эстонии сейчас не хватает солнца“)“, - написал читатель, приславший этот вариант, и мы с ним совершенно согласны.

palk - зарплата.

palun - пожалуйста.

pere - семья.

pidurid - тормоза.

pole oluline - неважно.

postimees - почтальон. Иронично!

Попала в список любимых слов на эстонском по версии читателей и palianitsa.

R:

rahu - мир

raisk - сволочь

ristkülikukujuline - прямоугольный

S:

salamahti - тайком, украдкой

säuts - твит (сообщение в Twitter).

seitsmepenikoormasaapad - сапоги-скороходы.

siiski - все-таки.

sõber - друг.

soodustus - скидка.

süda - сердце.

südametunnistus - совесть. „Очень красиво“, - написал читатель, отправивший слово. И правда!

suitsupääsuke - ласточка. „Что на эстонском, что на русском так мило и красиво звучит!“ - с таким комментарием пришел этот вариант.

sull-mull-mull - что-то на очень красивом!

T:

Безусловный лидер - слово „Tere!“ („Здравствуйте!“). С ним в компании слово „Tervist!“ (“Здравствуйте!“, „Ваше здоровье!“, „Будь здоров!“) и tervis (здоровье).

topsik - стаканчик, топсик.

tohutult - крайне, неимоверно.

taevas - небо.

täheke - звездочка.

tähelepanu - внимание.

tasapisi - понемногу.

taskuhääling - подкаст.

tubli - молодец.

tüün - несмотря на официальный перевод „спокойный, безмятежный“, комментарий читателя был таков: „Puu tin (Деревянная банка) = Tüün (Пивная кружка)“.

U:

umbes - приблизительно.

unistus - мечта.

uskumatu - невероятный.

V:

vabadus - свобода.

vabaõhumuuseum - музей под открытым небом.

vene - русский.

vikerkaar - радуга.

võimaldama - давать возможность.

võlu - обаяние, очарование.

vööthüään - полосатая гиена.

Ö:

Ну, конечно же, в списке любимых оказалось прекрасное слово öö - ночь.

Õ:

õudne - ужасный.

Конечно же, не обошлось и без таких слов, как tibla, sibul, munn, perse и других не менее занимательных вариантов.

Вот как распределились любимые слова читателей RusDelfi по популярности:

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