Armastus, vööthüään и kõik. Читатели RusDelfi поделились своими любимыми эстонскими словами — проверьте, есть ли в списке и ваши(7)
Недавно в Эстонии отмечался День родного языка. RusDelfi попросил своих читателей поделиться любимыми словами на эстонском языке.
Вы прислали нам больше 150 вариантов, так что получился целый словарь любимых слов читателей RusDelfi.
А:
Больше всего раз мы получили от вас слово armas (милый) и armastus (любовь).
Ну и, конечно же, aitäh (спасибо), а еще arvatavasti (вероятно) и asi (вещь) вот с таким комментарием: „Потому что в любой непонятной ситуации можно спросить „Kuidas seda asja nimi on?“, когда что-то забыл)“.
E:
Самыми популярными стали слова elu (жизнь), ema (мама)/emme (мамочка) и Eesti/Eestimaa (Эстония).
А еще: Ei viitsi - Не хочется/не желаю/лень.
H:
hädaorg - юдоль.
Hallivanamehe tänav - название улицы в Таллинне, дословно - улица Седого старика.
I:
ilus - красивый.
imeilus - прекрасный.
imeldav (вероятно, имелось в виду слово imeteldav) - изумительный.
iseenesestmõistetav - самоочевидный, само собой разумеющийся.
isiklik - личный.
J:
Конечно же, много раз нам пришло слово jäääär - край, кромка льда. Настоящая визитная карточка эстонского языка!
jäätis - мороженое.
joobi - пьяный. „Смешное слово!“ - прокомментировал читатель.
K:
Крайне популярным оказался вариант kallis - дорогой.
kajakas - чайка.
kaksikud - близнецы.
kallikene - золотко, золотце.
kelluke - колокольчик.
kevad - весна.
klaver - фортепиано.
kodumaa - родина.
kohtutäitur - судебный исполнитель
kohvik - кафе.
kohviveski - кофемолка.
kõik - все. („Оно просто забавное!“)
koolivaheaeg - школьные каникулы.
kuule - слушай! эй!
küll - точно, конечно.
kuni - до.
kurat - черт.
Один из читателей прислал знаменитое выражение Kuidas käsi kaib - Как поживаешь?
L:
Больше всего читатели RusDelfi любят, судя по количеству ответов, слова lepatriinu (божья коровка) и lumi (снег).
Другие варианты:
laht - залив, бухта.
läkiläki - шапка-ушанка.
lammas - овца.
laps/lapsed - ребенок/дети.
leek - пламя.
liblikas - бабочка.
loll - дурак.
lootus - надежда.
lörts - слякоть. О да! :)
M:
Топ слов на М: musi (поцелуй) и muuseas (кстати, впрочем).
А еще:
musikene - лапонька.
maasikas - клубника.
miski - что-то, нечто.
mudilane - малыш.
muidugi - несомненно, безусловно.
masendav rahulik - мрачно спокойный.
mokk viltu - кривить рот.
А как вам такое? Sa oled sama libe, nagu millimallikas (Ты скользкий, как медуза.)
N:
В лидерах, конечно же, слово nunnu - милый.
natuke - немного.
Näri rõõmuga - Жуй с удовольствием.
О:
ootamatu - неожиданный.
P:
На первом месте - слово pisike - крошечный.
А еще päike - солнце и päikeseline - солнечный. „Päikeseline on minu lemmiksõna, sest Eestis ei ole praegu piisavalt päikest“ („Päikeseline мое любимое слово, потому что в Эстонии сейчас не хватает солнца“)“, - написал читатель, приславший этот вариант, и мы с ним совершенно согласны.
palk - зарплата.
palun - пожалуйста.
pere - семья.
pidurid - тормоза.
pole oluline - неважно.
postimees - почтальон. Иронично!
Попала в список любимых слов на эстонском по версии читателей и palianitsa.
R:
rahu - мир
raisk - сволочь
ristkülikukujuline - прямоугольный
S:
salamahti - тайком, украдкой
säuts - твит (сообщение в Twitter).
seitsmepenikoormasaapad - сапоги-скороходы.
siiski - все-таки.
sõber - друг.
soodustus - скидка.
süda - сердце.
südametunnistus - совесть. „Очень красиво“, - написал читатель, отправивший слово. И правда!
suitsupääsuke - ласточка. „Что на эстонском, что на русском так мило и красиво звучит!“ - с таким комментарием пришел этот вариант.
sull-mull-mull - что-то на очень красивом!
T:
Безусловный лидер - слово „Tere!“ („Здравствуйте!“). С ним в компании слово „Tervist!“ (“Здравствуйте!“, „Ваше здоровье!“, „Будь здоров!“) и tervis (здоровье).
topsik - стаканчик, топсик.
tohutult - крайне, неимоверно.
taevas - небо.
täheke - звездочка.
tähelepanu - внимание.
tasapisi - понемногу.
taskuhääling - подкаст.
tubli - молодец.
tüün - несмотря на официальный перевод „спокойный, безмятежный“, комментарий читателя был таков: „Puu tin (Деревянная банка) = Tüün (Пивная кружка)“.
U:
umbes - приблизительно.
unistus - мечта.
uskumatu - невероятный.
V:
vabadus - свобода.
vabaõhumuuseum - музей под открытым небом.
vene - русский.
vikerkaar - радуга.
võimaldama - давать возможность.
võlu - обаяние, очарование.
vööthüään - полосатая гиена.
Ö:
Ну, конечно же, в списке любимых оказалось прекрасное слово öö - ночь.
Õ:
õudne - ужасный.
Конечно же, не обошлось и без таких слов, как tibla, sibul, munn, perse и других не менее занимательных вариантов.
Вот как распределились любимые слова читателей RusDelfi по популярности: