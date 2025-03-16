Armastus, vööthüään и kõik. Читатели RusDelfi поделились своими любимыми эстонскими словами — проверьте, есть ли в списке и ваши

Вы прислали нам больше 150 вариантов, так что получился целый словарь любимых слов читателей RusDelfi.

А:

Больше всего раз мы получили от вас слово armas (милый) и armastus (любовь).

Ну и, конечно же, aitäh (спасибо), а еще arvatavasti (вероятно) и asi (вещь) вот с таким комментарием: „Потому что в любой непонятной ситуации можно спросить „Kuidas seda asja nimi on?“, когда что-то забыл)“.

E:

Самыми популярными стали слова elu (жизнь), ema (мама)/emme (мамочка) и Eesti/Eestimaa (Эстония).

А еще: Ei viitsi - Не хочется/не желаю/лень.

H:

hädaorg - юдоль.

Hallivanamehe tänav - название улицы в Таллинне, дословно - улица Седого старика.

I:

ilus - красивый.

imeilus - прекрасный.

imeldav (вероятно, имелось в виду слово imeteldav) - изумительный.

iseenesestmõistetav - самоочевидный, само собой разумеющийся.

isiklik - личный.

J:

Конечно же, много раз нам пришло слово jäääär - край, кромка льда. Настоящая визитная карточка эстонского языка!

jäätis - мороженое.

joobi - пьяный. „Смешное слово!“ - прокомментировал читатель.

K:

Крайне популярным оказался вариант kallis - дорогой.

kajakas - чайка.

kaksikud - близнецы.

kallikene - золотко, золотце.

kelluke - колокольчик.

kevad - весна.

klaver - фортепиано.

kodumaa - родина.

kohtutäitur - судебный исполнитель

kohvik - кафе.

kohviveski - кофемолка.

kõik - все. („Оно просто забавное!“)

koolivaheaeg - школьные каникулы.

kuule - слушай! эй!

küll - точно, конечно.

kuni - до.

kurat - черт.

Один из читателей прислал знаменитое выражение Kuidas käsi kaib - Как поживаешь?

L:

Больше всего читатели RusDelfi любят, судя по количеству ответов, слова lepatriinu (божья коровка) и lumi (снег).

Другие варианты:

laht - залив, бухта.

läkiläki - шапка-ушанка.

lammas - овца.

laps/lapsed - ребенок/дети.

leek - пламя.

liblikas - бабочка.

loll - дурак.

lootus - надежда.

lörts - слякоть. О да! :)

M:

Топ слов на М: musi (поцелуй) и muuseas (кстати, впрочем).

А еще:

musikene - лапонька.

maasikas - клубника.

miski - что-то, нечто.

mudilane - малыш.

muidugi - несомненно, безусловно.