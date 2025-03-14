Таллинн продлевает срок приема заявлений на зачисление ребенка в первый класс
До 25 марта родители будущих таллиннских первоклассников могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за их ребенком по месту жительства на учебный год 2025/2026. этом году в первый класс пойдут почти 4500 детей, и в настоящее время Таллиннский департамент образования ожидает более 1000 заявлений или уведомлений об отказе от школьного места.
Родители, зарегистрированные в регистре народонаселения как жители Таллинна, могут подать заявление на определение муниципальной школы по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKooli. Заявление играет важную роль, так как позволяет Департаменту образования Таллинна получить информацию о том, где учатся братья и сестры ребенка, а также учитывать предпочтения семьи при выборе школы.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу в связи с переходом на эстонский язык обучения, то сегодня основные опасения позади – дети, учителя и родители хорошо адаптировались к новой ситуации. „Благодарю всех родителей, которые уже подали заявление. В следующем учебном году в первые классы поступит уже второй поток учеников, обучающихся на эстонском языке. Итоги первого года подтверждают, что этот переход был необходим и дал положительные результаты. Дети, учителя и родители успешно справились с вызовами и приобрели уверенность в своих силах, которую мы продолжим поддерживать различными мерами, – сказал вице-мэр. – С начала следующего учебного года Таллинн устанавливает ограничение на численность учеников в первых классах: в каждом из них будет не более 24 человек, что позволит обеспечить детям более комфортную и качественную образовательную среду“.
При определении школьных мест в первую очередь учитываются требования Закона о основной школе и гимназии, а также действующие в Таллинне правила. Основными критериями являются близость школы к месту жительства ребенка и наличие в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество доступных мест, может быть принят во внимание срок регистрации места жительства. Родителям детей, зачисленных в школы с общегородским набором, подавать заявление не требуется.
Если ребенок зарегистрирован в регистре народонаселения как житель Таллинна, но не нуждается в месте в муниципальной школе (например, поступает в частную школу, будет учиться в другом самоуправлении или за границей, либо получил отсрочку начала обучения), родители должны уведомить об этом Таллиннский департамент образования. Соответствующую форму можно найти на официальном сайте. Если уведомление не подано, ребенку будет назначена школа в соответствии с адресом его регистрации.
Не позднее 20 мая родители, подавшие заявление в eKool, получат по электронной почте уведомление о назначенной школе. До 10 июня родителям необходимо подтвердить, будет ли ребенок обучаться в назначенной школе. Неподтвержденные места освобождаются, и начиная с 11 июня школы могут заполнять их в соответствии со своими правилами приема.
С сентября 2025 года сеть образовательных учреждений Таллинна расширится за счет двух новых школ – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе (ул. Карьямаа, 18) и Таллиннская Открытая школа (ул. Ауна, 6). Эти учебные заведения помогут решить проблему нехватки мест в школах Пыхья-Таллинна, вызванную быстрым ростом населения, а также предоставят семьям современное и доступное образование рядом с домом. В 2025/2026 учебном году в основной школе Пыхьятяхе обучение начнут только первые классы, а дальнейшая комплектация школы будет происходить поэтапно.