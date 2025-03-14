Таллинн продлевает срок приема заявлений на зачисление ребенка в первый класс

Родители, зарегистрированные в регистре народонаселения как жители Таллинна, могут подать заявление на определение муниципальной школы по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKooli . Заявление играет важную роль, так как позволяет Департаменту образования Таллинна получить информацию о том, где учатся братья и сестры ребенка, а также учитывать предпочтения семьи при выборе школы.

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу в связи с переходом на эстонский язык обучения, то сегодня основные опасения позади – дети, учителя и родители хорошо адаптировались к новой ситуации. „Благодарю всех родителей, которые уже подали заявление. В следующем учебном году в первые классы поступит уже второй поток учеников, обучающихся на эстонском языке. Итоги первого года подтверждают, что этот переход был необходим и дал положительные результаты. Дети, учителя и родители успешно справились с вызовами и приобрели уверенность в своих силах, которую мы продолжим поддерживать различными мерами, – сказал вице-мэр. – С начала следующего учебного года Таллинн устанавливает ограничение на численность учеников в первых классах: в каждом из них будет не более 24 человек, что позволит обеспечить детям более комфортную и качественную образовательную среду“.

При определении школьных мест в первую очередь учитываются требования Закона о основной школе и гимназии, а также действующие в Таллинне правила. Основными критериями являются близость школы к месту жительства ребенка и наличие в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество доступных мест, может быть принят во внимание срок регистрации места жительства. Родителям детей, зачисленных в школы с общегородским набором, подавать заявление не требуется.