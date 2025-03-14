14.03.2025, 17:02
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ постарается прервать длинную серию без побед в матче с „Виймси“
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках матча Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ сыграет на домашней площадке против „Виймси“. Встреча начнётся в 19:30, и её смогут увидеть все подписчики Delfi.
Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает 12-е место в турнирной таблице, имея 7 побед и 19 поражений. Однако клуб переживает затяжную серию из 13 поражений подряд. Последний раз „Кейла Кулбет“ побеждала еще в декабре, обыграв пярнуский „Садам“.
Уже подписаны?