Баскетбол
14.03.2025, 17:02

Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ прервал длинную серию без побед в матче с „Виймси“

 
Keila Coolbet vs Pärnu
Keila Coolbet vs Pärnu
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В пятницу, 15 марта, в рамках матча Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ обыграл на домашней площадке „Виймси“ со счетом 75:72.

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает 12-е место в турнирной таблице, имея 7 побед и 19 поражений. Однако клуб переживает затяжную серию из 13 поражений подряд. Последний раз „Кейла Кулбет“ побеждала еще в декабре, обыграв пярнуский „Садам“.

„Виймси“, которым руководит Валдо Липс, занимает 13-ю позицию, набрав 5 побед при 21 поражении. Команда проиграла пять последних матчей, а свою последнюю победу одержала в конце января, когда на домашней площадке обыграла Кейласкую баскетбольную школу.

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