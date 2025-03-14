Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ прервал длинную серию без побед в матче с „Виймси“

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, занимает 12-е место в турнирной таблице, имея 7 побед и 19 поражений. Однако клуб переживает затяжную серию из 13 поражений подряд. Последний раз „Кейла Кулбет“ побеждала еще в декабре, обыграв пярнуский „Садам“.