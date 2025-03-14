14.03.2025, 15:52
На этой неделе Эстония принимает участие в кризисных учениях НАТО
Учения предполагают сотрудничество между штаб-квартирой НАТО, стратегическими командованиями и правительствами государств-членов. Учения CMX 2025 сосредоточены на сценарии коллективной обороны, который включает в себя рассмотрение статей 4 и 5 Устава НАТО, а также крупномасштабных гибридных угроз.
В рамках учений отрабатывается также тесное сотрудничество с институтами Европейского Союза, включая представителей Европейской службы внешних связей (ЕСВД), Европейской комиссии и Совета Европейского Союза. Это позволит повысить эффективность трансатлантического сотрудничества и улучшить готовность к разрешению потенциальных кризисов.
Эстония участвует в учениях на уровне Правительства Республики.