За рубежом
14.03.2025, 15:52

На этой неделе Эстония принимает участие в кризисных учениях НАТО

 
Военный корабль НАТО
Военный корабль НАТО
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

С 13 по 17 марта Эстония принимает участие в учениях НАТО по управлению кризисами CMX 2025 (Crisis Management Exercise). Их цель — отработать процессы принятия решений на стратегическом уровне союзниками по НАТО в кризисной ситуации.

Учения предполагают сотрудничество между штаб-квартирой НАТО, стратегическими командованиями и правительствами государств-членов. Учения CMX 2025 сосредоточены на сценарии коллективной обороны, который включает в себя рассмотрение статей 4 и 5 Устава НАТО, а также крупномасштабных гибридных угроз.

В рамках учений отрабатывается также тесное сотрудничество с институтами Европейского Союза, включая представителей Европейской службы внешних связей (ЕСВД), Европейской комиссии и Совета Европейского Союза. Это позволит повысить эффективность трансатлантического сотрудничества и улучшить готовность к разрешению потенциальных кризисов.

Эстония участвует в учениях на уровне Правительства Республики.

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