На этой неделе Эстония принимает участие в кризисных учениях НАТО

Учения предполагают сотрудничество между штаб-квартирой НАТО, стратегическими командованиями и правительствами государств-членов. Учения CMX 2025 сосредоточены на сценарии коллективной обороны, который включает в себя рассмотрение статей 4 и 5 Устава НАТО, а также крупномасштабных гибридных угроз.