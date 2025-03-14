Министр Цахкна: право голоса Венгрии в ЕС должно быть приостановлено
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, право голоса Венгрии в Европейском союзе должно быть срочно приостановлено, поскольку страна систематически действует против общих интересов безопасности Европы.
Сегодня ЕС продлил персональные санкции в отношении около 2400 лиц и организаций, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако из-за давления со стороны Венгрии из списка были исключены три олигарха, поддерживающих агрессию и тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным.
Санкции ЕС действуют в течение шести месяцев и должны быть продлены еще на шесть месяцев. Для продления требуется единогласное решение государств-членов. Цахкна отметил, что это не получается из-за Венгрии. „По политическим причинам Венгрия исключила из санкционного списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаилову“, — заявил министр.
„Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, и поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги для продвижения процедуры статьи 7 ЕС, то есть приостановить право голоса Венгрии“, — заявил Цахкна.
Статья 7 допускает приостановление прав членства в ЕС (например, права голоса в Совете Европейского союза), если страна серьезно и систематически нарушает принципы, на которых основан ЕС. В то же время обязательства страны по членству остаются подлежащими исполнению.