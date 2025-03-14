Министр Цахкна: право голоса Венгрии в ЕС должно быть приостановлено

Сегодня ЕС продлил персональные санкции в отношении около 2400 лиц и организаций, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако из-за давления со стороны Венгрии из списка были исключены три олигарха, поддерживающих агрессию и тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции ЕС действуют в течение шести месяцев и должны быть продлены еще на шесть месяцев. Для продления требуется единогласное решение государств-членов. Цахкна отметил, что это не получается из-за Венгрии. „По политическим причинам Венгрия исключила из санкционного списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаилову“, — заявил министр.

Кто эти люди? Вячеслав Кантор Бывший президент Европейского еврейского конгресса (ECJ), президент Фонда Всемирного форума Холокоста (WHF), председатель Европейского еврейского фонда (EJF) и председатель Политического совета Всемирного еврейского конгресса (WJC). Кантор имеет тесные связи с режимом Путина в России. В 2014 году он выделил не менее двух миллионов долларов в качестве помощи добровольческому еврейскому батальону „Матилан“, сформированному „для борьбы с сепаратистами на Донбассе“. Михаил Дегтярев Российский политик, министр спорта с мая 2024 года. До этого он занимал пост губернатора. С декабря прошлого года также является президентом Олимпийского комитета России. Депутат Государственной Думы с парламентских выборов 2011 года от Либерально-демократической партии. Гульбахор Исмаилова Сестра узбекско-российского горнодобывающего магната Алишера Усманова. Управляет частью зарубежных активов своего брата.

„Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, и поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги для продвижения процедуры статьи 7 ЕС, то есть приостановить право голоса Венгрии“, — заявил Цахкна.

Статья 7 допускает приостановление прав членства в ЕС (например, права голоса в Совете Европейского союза), если страна серьезно и систематически нарушает принципы, на которых основан ЕС. В то же время обязательства страны по членству остаются подлежащими исполнению.

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