На парковке появился подозрительный предмет: полиция просит помощи в поиске подозреваемых в совершении преступления

На вызов отреагировали как полицейские, так и саперы. Подозрительный предмет не представлял опасности. Однако мужчины, вызвавшие подозрение, покинули место происшествия, и полиции не удалось обнаружить их в окрестностях.

Для установления личностей этих мужчин полиция просит помощи свидетелей или тех, у кого есть полезная информация о них. Если у кого-то из местных жителей или случайных прохожих имеются записи с видеорегистраторов, фото- или видеоматериалы, сделанные вечером 10 марта в период с 18:00 до полуночи, полиция просит сообщить об этом.