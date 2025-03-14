14.03.2025, 14:32
На парковке появился подозрительный предмет: полиция просит помощи в поиске подозреваемых в совершении преступления(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На вызов отреагировали как полицейские, так и саперы. Подозрительный предмет не представлял опасности. Однако мужчины, вызвавшие подозрение, покинули место происшествия, и полиции не удалось обнаружить их в окрестностях.
Для установления личностей этих мужчин полиция просит помощи свидетелей или тех, у кого есть полезная информация о них. Если у кого-то из местных жителей или случайных прохожих имеются записи с видеорегистраторов, фото- или видеоматериалы, сделанные вечером 10 марта в период с 18:00 до полуночи, полиция просит сообщить об этом.
Информацию или записи с видеорегистраторов можно отправить на электронную почту marko.roose@politsei.ee или сообщить по телефону 5349 9936.