ЧП и криминал
14.03.2025, 14:32

На парковке появился подозрительный предмет: полиция просит помощи в поиске подозреваемых в совершении преступления

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вечером 10 марта полиция получила сообщение о том, что перед домом по адресу Ляэне, 11 в Тарту был оставлен предмет, напоминающий взрывное устройство. Вблизи места происшествия были замечены трое мужчин, которые могут быть причастны к доставке подозрительного предмета на парковку.

На вызов отреагировали как полицейские, так и саперы. Подозрительный предмет не представлял опасности. Однако мужчины, вызвавшие подозрение, покинули место происшествия, и полиции не удалось обнаружить их в окрестностях.

Для установления личностей этих мужчин полиция просит помощи свидетелей или тех, у кого есть полезная информация о них. Если у кого-то из местных жителей или случайных прохожих имеются записи с видеорегистраторов, фото- или видеоматериалы, сделанные вечером 10 марта в период с 18:00 до полуночи, полиция просит сообщить об этом.

Информацию или записи с видеорегистраторов можно отправить на электронную почту marko.roose@politsei.ee или сообщить по телефону 5349 9936.

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