Директор Кохтла-Ярвеской гимназии: с упорством идиота говорю по-эстонски и в Нарве

По его словам, пять лет назад навыков было ноль. „Конечно, это варьировалось, но были определенные школы, где эстонского языка практически вообще не знали, умение существовало только на бумаге. Могли сказать только: „Tere, minu nimi on Vova!“ И затем стандартные заученные предложения по типу: „Mulle meeldib sõpradega vabal ajal käia kinos ja jalutada pargis.“ Это они могли сказать более или менее красиво. Но если спросить, какие проблемы сейчас у молодежи, то больше ничего сказать не могли. Я имею в виду 15-16-летних окончивших основную школу“, — сказал Агур в интервью Maaleht.

“Конечно, у нас тоже было трудное начало, когда первые сто учеников через полгода ушли, так как поняли, что русским языком тут не обойтись. Тогда было много грязи. Особенно тяжелыми были первый и второй годы, так как сопротивление со стороны русской общины было большим. Это микрообщество все-таки оказалось очень шокировано тем, что гимназия полностью эстоноязычная и на русском языке учиться нельзя. Сейчас у нас наблюдается очень сильная тенденция роста как количества учеников, так и доверия“.

На вопрос о том, можно ли в Кохтла-Ярве обойтись только эстонским языком, Агур ответил „конечно“. Что касается Нарвы, то, по его словам, он и там говорит по-эстонски. “Я с упорством идиота говорю по-эстонски и в Нарве и мне это удается. Но на самом деле где мне говорить, ведь когда я подхожу к кассе Selver, мне говорят „tere“ и „aitäh“ . Но ситуация в Нарве тоже значительно улучшилась по сравнению с тем, что было пять-шесть лет назад. Отношение и установки изменились“.

По словам директора, старшее поколение перевоспитывать нет смысла и нужно сосредоточиться на молодежи: “Нам нет смысла перевоспитывать 70-летнюю бабушку русскоязычной семьи, которая жила по своим убеждениям. Нет смысла заниматься ими, пусть они спокойно проводят старость. Нет смысла бороться с этим по отдельности. Единственное, на чем следует сосредоточиться, — это молодежь и образование“.

Полностью интервью на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.

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