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14.03.2025, 15:09

ЕС исключил из санкционных списков министра спорта России

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Евросоюз (ЕС) исключил из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Евросоюз (ЕС) исключил из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева
ФОТО: IMAGO/Alexey Nikolskiy | Scanpix

Евросоюз (ЕС) исключил из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева, а также российских бизнесменов Владимира Рашевского (экс-глава „Еврохима“), Вячеслава Кантора (акционер производителя минеральных удобрений „Акрон“) и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову, сообщают Reuters и AFP.

Согласно информации Reuters, Венгрия, которая поддерживает тесные связи с Москвой, несмотря на войну России в Украине, угрожала заблокировать продление санкций ЕС, если определенные лица не будут исключены из санкционных списков. По данным дипломатов, Будапешт настаивал на снятии санкций с девяти человек, включая Михаила Фридмана, основателя консорциума „Альфа-Групп“. Однако, после интенсивных обсуждений, послы ЕС смогли договориться об исключении только троих человек из списка.

Одним из исключений стал Владимир Рашевский, но это решение было принято не по просьбе Венгрии, а по причине „недостаточных оснований“ для продления санкций в отношении него. Также из санкционного списка были исключены имена трех умерших россиян.

14 марта Евросоюз расширил санкционные списки, добавив около 2,4 тысячи новых имен и организаций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые ограничения включают:

  • запрет на поездки для физических лиц;

  • замораживание финансовых активов;

  • запрет на предоставление финансовых или других экономических ресурсов.

Михаил Дегтярев стал министром спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. До этого, с 2020 по 2024 год, он исполнял обязанности губернатора Хабаровского края, заменив на этом посту Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в организации заказных убийств.

Дегтярев находится под международными санкциями с 2014 года, включая санкции Европейского союза, Австралии, Швейцарии, Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Эти меры были введены за его поддержку боевиков так называемой „ДНР“ и нарушение территориальной целостности Украины. В частности, он был обвинен в открытии „фактического посольства“ непризнанной „Донецкой народной республики“ в Москве.

Он также включен в санкционные списки по обвинению в поддержке российской агрессии и нарушении территориальной целостности Украины в контексте российско-украинской войны. В 2015 году он попал в список лиц, ответственных за задержание Надежды Савченко, а в 2023 году США включили его в санкционный список за участие в российских операциях и агрессии в отношении Украины. С 2022 года он находится под санкциями Великобритании и Новой Зеландии.

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