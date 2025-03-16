Страх, зависть, недоверие. Почему провалился распиаренный проект реновации пяти нарвских хрущевок?

Из пяти домов согласились на предложение четыре. Хотя, судя по тому, что говорят председатели квартирных товариществ и источник RusDelfi, пожелавший остаться неизвестным, но близко знакомый с ситуацией вокруг этого проекта, слово „согласились“ подходит к ситуации с натягом. Выглядит все, как будто убеждали и уговаривали, и, благодаря личной заинтересованности в проекте бывшего вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, его компетенции и умению объяснить детали технических моментов, людей все же склонили к принятию решения о полной реновации.

Но год спустя, несмотря на то что о проекте уже знали за пределами Ида-Вирумаа, так как он выглядел идеальной картинкой и получил большую рекламу, выяснилось, что дома не только не подали заявку на полную реновацию, но даже не дошли до энергоаудита, предложенного в рамках программы ELENA Союза Самоуправлений Ида-Вирумаа с очень большой скидкой.

Что же произошло? Почему в итоге жители дома отказались от такой шикарной возможности сделать свой дом энергоэффективным? И при чем здесь зависть, недоверие и даже травля? RusDelfi провел расследование, в результате которого открылись подробности, которые объясняют, почему в Ида-Вирумаа люди не готовы заплатить за полную реновацию своего дома, даже, если им предлагают компенсировать 80% расходов.

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