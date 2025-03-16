Блеск и нищета. Город не зря обратился с предложением именно по поводу этих хрущевок - на Виру 11, 13, 15, 17 и 19. Предполагалось создать кусочек красоты в Старом городе, чтобы Ратуша, здание колледжа и Стокгольмская площадь вместе с этими пятью домами образовали обновленный квартал. Это должно было стать примером остальным товариществам приграничного города. Но... увы.
Блеск и нищета. Город не зря обратился с предложением именно по поводу этих хрущевок - на Виру 11, 13, 15, 17 и 19. Предполагалось создать кусочек красоты в Старом городе, чтобы Ратуша, здание колледжа и Стокгольмская площадь вместе с этими пятью домами образовали обновленный квартал. Это должно было стать примером остальным товариществам приграничного города. Но... увы.
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
16.03.2025, 14:37

Распиаренный проект реновации пяти нарвских хрущевок провалился. Потому что на людей надавили?

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Городской архитектор: „Таких скидок нет даже в торговых центрах!“

Год назад управа Нарвы презентовала проект т.н. „демоквартала“. Жителям пяти хрущевок в старом городе, находящимся в непосредственной близости с отремонтрированной Ратушей, новым зданием колледжа и Стокгольмской площадью, было предложено принять участие в полной реновации. Оплатить следовало всего 20% - мера, открытая, благодаря Фонду справедливого перехода, предусматривала поистине „королевские“ условия.

Из пяти домов согласились на предложение четыре. Хотя, судя по тому, что говорят председатели квартирных товариществ и источник RusDelfi, пожелавший остаться неизвестным, но близко знакомый с ситуацией вокруг этого проекта, слово „согласились“ подходит к ситуации с натягом. Выглядит все, как будто убеждали и уговаривали, и, благодаря личной заинтересованности в проекте бывшего вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, его компетенции и умению объяснить детали технических моментов, людей все же склонили к принятию решения о полной реновации.

Но год спустя, несмотря на то, что о проекте уже знали за пределами Ида-Вирумаа, так как он выглядел идеальной картинкой и получил большую рекламу, выяснилось, что дома не только не подали заявку на полную реновацию, но даже не дошли до энергоаудита, предложенного в рамках программы ELENA Союза самоуправлений Ида-Вирумаа с очень большой скидкой.

Что же произошло? Почему в итоге жители дома отказались от такой шикарной возможности сделать свой дом энергоэффективным? И при чем здесь зависть, недоверие и даже травля? RusDelfi провел расследование, в результате которого открылись подробности, которые объясняют, почему в Ида-Вирумаа люди не готовы заплатить за полную реновацию своего дома, даже если им предлагают компенсировать 80% расходов.

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