Распиаренный проект реновации пяти нарвских хрущевок провалился. Потому что на людей надавили?

Год назад управа Нарвы презентовала проект т.н. „демоквартала“. Жителям пяти хрущевок в старом городе, находящимся в непосредственной близости с отремонтрированной Ратушей, новым зданием колледжа и Стокгольмской площадью, было предложено принять участие в полной реновации. Оплатить следовало всего 20% - мера, открытая, благодаря Фонду справедливого перехода, предусматривала поистине „королевские“ условия.
Из пяти домов согласились на предложение четыре. Хотя, судя по тому, что говорят председатели квартирных товариществ и источник RusDelfi, пожелавший остаться неизвестным, но близко знакомый с ситуацией вокруг этого проекта, слово „согласились“ подходит к ситуации с натягом. Выглядит все, как будто убеждали и уговаривали, и, благодаря личной заинтересованности в проекте бывшего вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, его компетенции и умению объяснить детали технических моментов, людей все же склонили к принятию решения о полной реновации.
Но год спустя, несмотря на то, что о проекте уже знали за пределами Ида-Вирумаа, так как он выглядел идеальной картинкой и получил большую рекламу, выяснилось, что дома не только не подали заявку на полную реновацию, но даже не дошли до энергоаудита, предложенного в рамках программы ELENA Союза самоуправлений Ида-Вирумаа с очень большой скидкой.