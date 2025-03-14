Правда ли, что с сайта Белого дома удалили договор о безопасности между Украиной и США?

По данным разных Telegram-каналов, первые сообщения об исчезновении документа с сайта Белого дома появились то ли в украинских, то ли в западных СМИ. Самая ранняя подобная публикация, которую удалось найти „Проверено“, появилась 6 марта в 02:23 по московскому времени в украинском русскоязычном Telegram-канале „ Торредо “. „Теперь Америка может подписывать любые соглашения, давать любые обещания, гарантии и поддержку, а потом просто убрать это с сайта и сказать: „Такого договора не было. Fake news!!!““, — написал блогер.

Договор, о котором идёт речь в вирусных постах, Зеленский и Байден подписали 13 июня 2024 года. Согласно документу, США обязуются в течение десяти лет поддерживать усилия Украины по укреплению её обороны и евроатлантической интеграции, а также развивать украинский военно-промышленный комплекс. Тогда текст договора был опубликован на сайте Белого дома США, но после возвращения Трампа на пост президента страница действительно стала недоступна .

Новость об исчезновении соглашения с официального сайта президента США появилась на фоне срыва переговоров Киева и Вашингтона о полезных ископаемых и гарантиях безопасности. 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом , чтобы обсудить эти вопросы, но встреча переросла в публичную перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В результате переговоры были сорваны, украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет, а крупнейшие мировые издания написали об одной из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории.

Судя по сохранившимся в Internet Archive копиям страницы, где был опубликован текст договора, ссылка на неё была активна 18 января, однако уже 1 февраля перестала функционировать. Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Впрочем, вместе с американо-украинским договором о безопасности исчез и сам раздел „Заявления и релизы“, в котором были опубликованы документы, подписанные Байденом на посту президента. Однако это не означает их аннулирование. Дело в том, что, когда новый президент США вступает в должность, домен whitehouse.gov переходит в ведение его администрации, которая меняет дизайн сайта и начинать наполнять его контентом о действующем главе государства. Это можно проверить, например, заглянув в раздел „Новости“: самая ранняя публикация там датируется 20 января, днём инаугурации Трампа.

Документы, связанные с деятельностью Байдена на посту президента, перенесены на сайт bidenwhitehouse.archives.gov. У Национального архива США есть перечень таких же ресурсов, где можно найти копии сайтов предыдущих администраций: Клинтона, Буша-младшего, Обамы и Трампа в его первый срок.

Что касается десятилетнего соглашения по безопасности между США и Украиной, то его текст до сих пор доступен на сайте Госдепартамента и Конгресса США, а также в архиве сайта администрации Байдена. На момент написания этого разбора на официальных ресурсах американского правительства не было никаких заявлений об отмене этого документа.

Таким образом, текст договора о сотрудничестве в сфере безопасности между США и Украиной исчез с сайта Белого дома вместе со всеми другими материалами, выпущенными за время правления экс-президента Байдена. Это нормальная практика при смене американских президентов: сайт уходящей администрации архивируется и переносится на отдельный домен, а приходящая начинает заполнять портал заново. Делать в связи с этим выводы о том, что те или иные документы потеряли свою юридическую силу, безосновательно.

Итог: Вырвано из контекста

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