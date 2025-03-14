14.03.2025, 15:10
Со следующего лета можно будет оформить несколько договоров на электричество на один адрес
ФОТО: | Õhtuleht
К лету следующего года Эстония должна принять новую директиву Европейского союза, согласно которой потребители при желании смогут заключать несколько договоров на поставку электроэнергии одновременно. Договор может быть заключен также с разными продавцами, например, один договор может быть заключен по фиксированной цене, а другой — по биржевой.
Поправки к Закону о рынке электроэнергии, инициированные Министерством климата, предоставят потребителям большую гибкость и лучшую защиту на рынке электроэнергии.
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