Со следующего лета можно будет оформить несколько договоров на электричество на один адрес

К лету следующего года Эстония должна принять новую директиву Европейского союза, согласно которой потребители при желании смогут заключать несколько договоров на поставку электроэнергии одновременно. Договор может быть заключен также с разными продавцами, например, один договор может быть заключен по фиксированной цене, а другой — по биржевой.