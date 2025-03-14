В Финляндии экс-командир „Русича“ приговорен к пожизненному заключению за военные преступления в Украине

Обвинение требовало осудить Тордена за пять военных преступлений, но суд отклонил одно из них, пишет Yle.

Суд постановил, что Торден бесспорно входил в добровольческий отряд или группировку под названием „Русич“ в период совершения преступлений. Эта группировка участвовала в вооруженном нападении на солдат украинского батальона „Айдар“ в Луганской области Восточной Украины.

Согласно решению суда, Торден участвовал в убийстве украинского солдата, фотографировал тело, а также распространял уничижительные изображения погибшего, заявив в интернете и социальных сетях, что „Русич“ не проявляет милосердия.

Защита: „Приговор нас ошеломил“

Адвокат Тордена Хейкки Лампела говорит, что Торден был крайне удивлен вынесенному приговору.

– Есть неопровержимые доказательства того, что он не убивал раненых и не отдавал никаких приказов убивать. Доказательства этого неоспоримы. Мой подзащитный крайне возмущен тем, что сейчас происходит.

Лампела говорит, что Торден намерен обжаловать приговор.

– Мой клиент не хочет отбывать пожизненное заключение за действия, которых он не совершал.

Впервые за совершенные в Украине преступления приговор вынесли в Финляндии

38-летний Воислав Торден на момент совершения преступлений использовал имя Ян Петровский.

Это первый случай, когда в Финляндии были выдвинуты и рассмотрены обвинения по подозрению в военных преступлениях, произошедших в ходе войны в Украине. Ранее финский суд рассматривал обвинения в военных преступлениях и геноциде, связанных с событиями в Руанде, Ираке и Либерии.

Прокурор Юкка Раппе заявил, что обвинение довольно приговором, который вынес суд первой инстанции.

Судебное разбирательство происходило в Финляндии, поскольку Верховный суд решил не удовлетворять запрос Украины об экстрадиции Тордена. Причиной такого решения была уверенность финских властей в том, что Торден не получит справедливого судебного разбирательства в Украине.

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