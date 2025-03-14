Умер самый тяжелый баскетболист в истории НБА

Он выступал за Финикс, Детройт, Торонто, Даллас, Сакраменто и Миннесоту. Всего в Национальной баскетбольной лиге провел 493 игры. Его показатели: 7,4 очка и 5,9 подбора за 24 минуты на паркете.

В начале своей профессиональной карьеры центровой ростом 206 см весил 127 килограммов, но в последующие годы его вес увеличился до 180 килограммов. Даже при своем внушительном росте центровой был весьма подвижен на площадке, пишет champion.com.ua.

Оливер имел опыт игры в Греции, Польше, Пуэрто-Рико, Китая и за клубы из других лиг США.

В 2011 году Миллер пистолетом избил мужа своей сестры во время семейного барбекю. Впоследствии его осудили за это и незаконное владение огнестрельным оружием на год заключения с 5-летним испытательным сроком после освобождения.

С 2020 года бывший баскетболист проживал в Финиксе, где был тренером в различных баскетбольных лагерях и проводил время с внуками.

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