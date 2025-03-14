Винный бизнес и семейный конфликт привели фирму одного из важнейших поставщиков оружия для страны на грань банкротства

Компания Surrestik OÜ (бывшая Bristol Trust OÜ), выигравшая поставки на миллионы евро, получила предупреждение о банкротстве. За компанией стоит скандальный торговец оружием Антс Пылдсам, которому не чужды судебные дела, но чьей бизнес могут теперь пустить под откос самые близкие ему люди.

В конце прошлого года газета Äripäev сообщала о том, как в фирмах Пылдсама проходила реорганизация. Издание написало, что компания человека, занимающегося поставками различного оборонного и полицейского оборудования для государства, фактически отказалась от прежней успешной бизнес-структуры и начала использовать новую компанию Strobil OÜ. В результате реорганизации в заброшенной бизнес-структуре остались судебные иски и возможные долги. С точки зрения государственных закупок это не является таким нарушением, которое немедленно лишило бы компанию выгодных контрактов, однако недавнее предупреждение о банкротстве может привести к более крупным последствиям.