Новости Эстонии
14.03.2025, 16:10

Винный бизнес и семейный конфликт привели фирму одного из важнейших поставщиков оружия для страны на грань банкротства

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Антс Пылдсам (справа) является ответчиком по гражданскому иску, который против него подали его брат с супругой
Антс Пылдсам (справа) является ответчиком по гражданскому иску, который против него подали его брат с супругой
ФОТО: Andras Kralla | Äripäev

Антс Пылдсам, которого называют самым влиятельным торговцем оружием в Эстонии, оказался в несколько странном положении: его брат вместе со своей супругой могут создать ситуацию, когда дальнейшее обслуживание крупных государственных закупок может оказаться под угрозой.

Компания Surrestik OÜ (бывшая Bristol Trust OÜ), выигравшая поставки на миллионы евро, получила предупреждение о банкротстве. За компанией стоит скандальный торговец оружием Антс Пылдсам, которому не чужды судебные дела, но чьей бизнес могут теперь пустить под откос самые близкие ему люди.

В конце прошлого года газета Äripäev сообщала о том, как в фирмах Пылдсама проходила реорганизация. Издание написало, что компания человека, занимающегося поставками различного оборонного и полицейского оборудования для государства, фактически отказалась от прежней успешной бизнес-структуры и начала использовать новую компанию Strobil OÜ. В результате реорганизации в заброшенной бизнес-структуре остались судебные иски и возможные долги. С точки зрения государственных закупок это не является таким нарушением, которое немедленно лишило бы компанию выгодных контрактов, однако недавнее предупреждение о банкротстве может привести к более крупным последствиям.

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