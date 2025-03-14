14.03.2025, 16:10
Винный бизнес и семейный конфликт привели фирму одного из важнейших поставщиков оружия для страны на грань банкротства(1)
ФОТО: | Äripäev
Антс Пылдсам, которого называют самым влиятельным торговцем оружием в Эстонии, оказался в несколько странном положении: его брат вместе со своей супругой могут создать ситуацию, когда дальнейшее обслуживание крупных государственных закупок может оказаться под угрозой.
Компания Surrestik OÜ (бывшая Bristol Trust OÜ), выигравшая поставки на миллионы евро, получила предупреждение о банкротстве. За компанией стоит скандальный торговец оружием Антс Пылдсам, которому не чужды судебные дела, но чьей бизнес могут теперь пустить под откос самые близкие ему люди.
Уже подписаны?