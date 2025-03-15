Что будет с экономикой в 2025 году? Прогноз специалиста

Экономика еврозоны до сих пор не вернулась к темпам роста, потерянным в период пандемии. Несмотря на то, что доходы населения в США и Европе стабильно продолжали увеличиваться, в еврозоне потребители не спешили тратить заработанное. В отличие от них американские домохозяйства направляли значительную часть своих доходов на потребление, что поддерживало рост экономики страны. Во второй половине 2024 года американцы откладывали на сбережения немногим более 4% своих доходов, тогда как в еврозоне этот показатель составлял около 15%. Однако по мере роста благосостояния европейцев эти накопления могут начать возвращаться в экономику. Дополнительным фактором, способствующим увеличению расходов населения и бизнес-инвестиций, может стать снижение стоимости кредитования. Улучшение условий кредитования уже стало оказывать положительное влияние на динамику кредитного рынка еврозоны.

В 2024 году экономика США оставалась одной из наиболее динамично развивающихся среди западных стран, тогда как еврозона продолжала пребывать в состоянии стагнации. В течение года американские домохозяйства стабильно увеличивали потребление, рынок труда в целом демонстрировал устойчивость, а к концу года появились и первые признаки восстановления в промышленности. Рост ВВП США в 2024 году составил 2,8%, что лишь незначительно уступает уровню в 2,9% годом ранее. В еврозоне же экономическая активность и деловые настроения оставались слабыми. После умеренного роста в первые три квартала экономика региона к концу года снова перешла в стагнацию. В целом ВВП еврозоны в 2024 году увеличился на 0,7% в сравнении с ростом в 0,4% годом ранее. Германия продолжает демонстрировать слабые результаты: ее ВВП сокращается второй год подряд. Среди ключевых факторов, сдерживающих рост Германии – высокие затраты на энергоносители, слабый спрос на экспортных рынках и зависимость экономики от автомобильной отрасли, которая сейчас переживает период трансформации.

Первые заседания центральных банков в этом году выявили усиливающееся расхождение в монетарной политике США и еврозоны. В прошлом году ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) поэтапно уменьшили базовые процентные ставки на один процентный пункт. Однако, учитывая ускорившийся рост инфляции с конца прошлого года и устойчивое развитие экономики, ФРС США в январе приостановила цикл снижения долларовых ставок. Помимо того, что инфляция вновь выходит на первый план, потенциально инфляционные меры новой администрации Трампа заставили участников рынка пересмотреть ожидания по низким ставкам, фактически исключив вероятность их дальнейшего снижения в США. Ожидается, что следующее снижение долларовых ставок произойдет не ранее лета этого года, и в целом инвесторы не рассчитывают, что в 2025 году ставки в США опустятся значительно ниже 4,0%.

В этом году серьезных структурных изменений в темпах роста мировой экономики ожидать не приходится. Опрошенные Bloomberg эксперты в последние месяцы продолжали корректировать прогнозы: в США в сторону повышения, а в еврозоне – в сторону понижения. Хотя прогноз по экономике США на 2025 год предполагает небольшое замедление, ожидается, что ее рост окажется вдвое выше европейского – более 2% против в среднем 1% в еврозоне.

После затяжного кризиса в промышленности западных стран в начале 2025 года в этом секторе появились признаки оживления. В январе американские производители впервые с осени 2022 года продемонстрировали рост оптимизма, а в глобальном масштабе деловые настроения вернулись к положительной динамике после полугодового спада. В еврозоне также наблюдалось улучшение спроса в начале года, а темпы снижения объема новых заказов замедлились, что снизило общий пессимизм в отрасли. В ближайшие месяцы станет ясно, в какой мере этот рост объясняется стремлением компаний пополнить запасы в ожидании возможного введения США новых импортных тарифов.

На фоне слабой экономики Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает снижать ставки

В отличие от ФРС, ЕЦБ в январе продолжил снижать процентные ставки. Хотя инфляция в еврозоне с осени вновь начала постепенно ускоряться, слабая экономическая динамика региона пока позволяет рассчитывать на дальнейшее смягчение монетарной политики. Финансовые рынки прогнозируют, что ЕЦБ примет решение о снижении ставок уже на мартовском заседании, а к концу года ставка может опуститься до 2%. Это предполагает, что ставки Euribor, которые имеют важное значение для заемщиков еврозоны, могут стабилизироваться на этих уровнях. В еврозоне обоснований для более мягкой денежно-кредитной политики больше, чем в США, но ЕЦБ не может позволить себе агрессивное снижение ставок, не учитывая его глобальные последствия. Если темпы снижения ставок в Европе окажутся выше, чем в США, евроактивы могут потерять привлекательность для инвесторов. Ослабление спроса на евро ведет к его удешевлению, что делает импорт из еврозоны более дорогим в долларовом выражении. Это, в свою очередь, способствует росту инфляции и может идти вразрез с целями ЕЦБ.

Тарифные угрозы США усиливают неопределенность в мировой экономике

Постоянные угрозы Дональда Трампа в отношении введения тарифов усилили неопределенность в мировой экономике и повысили волатильность на финансовых рынках. Введение импортных тарифов в отношении ключевых торговых партнеров США и возможные ответные меры могут замедлить глобальный экономический рост и усилить инфляционное давление, особенно в самой Америке. Трамп не колеблется в своих угрозах, и первые тарифные ограничения уже затронули Китай, Канаду и Мексику. На эти три страны приходится почти половина торгового дефицита США, который превышает триллион долларов. Торговые риски существуют и для Европы, с которой США традиционно имеют значительный дефицит, но пока все ограничивается лишь угрозами и обсуждениями. Европейский экспорт в США превышает полтриллиона евро и составляет около пятой части всего внешнего экспорта ЕС. Помимо тарифных рисков, европейские производители могут столкнуться с конкуренцией со стороны экспортеров из других стран, которые, опасаясь американских пошлин, могут переключить внимание на европейский рынок.

Возможное влияние экономической политики Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах инвесторы и экономисты начали проводить аналогии с его первым президентским сроком с 2017 по 2021 год. Тогда Трамп придерживался стратегии активного стимулирования государственных расходов. Все указывает на то, что этот подход сохранится и на этот раз. Для американского бизнеса это может означать благоприятные налоговые условия и улучшение делового климата. Такой подход к финансам был одной из причин того, что, несмотря на торговые войны предыдущей администрации Трампа, его первый срок сопровождался ростом цен на финансовые активы, а деловые настроения оставались в целом позитивными.

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