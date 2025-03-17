Экономика
17.03.2025, 10:12

Предпринимательнице назначили 40 000 евро принудительного взыскания. Инспекция: „эта сумма выросла в результате ее действий“

 
Магазин Väike Ingel в Раквере.
Магазин Väike Ingel в Раквере.
ФОТО: Birgit Püve | Birgit Püve / Maakodu

Руководитель Laliya OÜ Эвелин Лийва поделилась в социальных сетях тем, как Инспекция труда наложила на их магазин Väike Ingel принудительное взыскание в размере 39 200 евро из-за отсутствия документов. По словам предпринимательницы, речь идет о бюрократическом издевательстве.

Компания Laliya OÜ занимается преимущественно производством и продажей цветочных композиций и украшений из полудрагоценных камней. Ее магазины Väike Ingel работают в шести городах Эстонии. Теперь у компании возник конфликт с Инспекцией труда, в связи с чем руководитель Laliya OÜ поделилась своим недовольством в Facebook.

В общей сложности предприятие должно выплатить в качестве принудительного взыскания почти 39 200 евро, несмотря на то, что требования охраны труда были соблюдены, а сотрудники прошли инструктаж. По словам Лийва, речь идет о необоснованном бюрократическом требовании, которое в реальности не улучшает безопасность труда. Женщина называет это административным преследованием.

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