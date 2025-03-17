17.03.2025, 10:12
Предпринимательнице назначили 40 000 евро принудительного взыскания. Инспекция: „эта сумма выросла в результате ее действий“
ФОТО: | Birgit Püve / Maakodu
Руководитель Laliya OÜ Эвелин Лийва поделилась в социальных сетях тем, как Инспекция труда наложила на их магазин Väike Ingel принудительное взыскание в размере 39 200 евро из-за отсутствия документов. По словам предпринимательницы, речь идет о бюрократическом издевательстве.
Компания Laliya OÜ занимается преимущественно производством и продажей цветочных композиций и украшений из полудрагоценных камней. Ее магазины Väike Ingel работают в шести городах Эстонии. Теперь у компании возник конфликт с Инспекцией труда, в связи с чем руководитель Laliya OÜ поделилась своим недовольством в Facebook.
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