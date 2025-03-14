ОПРОС | Какое у вас любимое слово на эстонском языке?

Год назад в честь Дня родного языка управа района Кесклинн организовала в парке Таммсааре сбор слов, чтобы узнать, какие слова родного языка прохожие считают самыми красивыми. Таллиннцы называли в числе прочих такие эстонские слова, как ema (мама), armastus (любовь) и kallis (дорогой). Упоминались и такие слова, как elu (жизнь), rõõm (радость), vaikus (тишина), igatsus (тоска), kevad (весна) и öö (ночь), а также более забавные seebimull (мыльный пузырь), pensionisammas (пенсионная ступень) и tohuvabohu (сумбур).