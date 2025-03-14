Новости Эстонии
14.03.2025, 13:30

ОПРОС | Какое у вас любимое слово на эстонском языке?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

14 марта в Эстонии отмечается День родного языка. RusDelfi решил выяснить, какие слова на эстонском языке больше всего нравятся вам, нашим читателям.

Год назад в честь Дня родного языка управа района Кесклинн организовала в парке Таммсааре сбор слов, чтобы узнать, какие слова родного языка прохожие считают самыми красивыми. Таллиннцы называли в числе прочих такие эстонские слова, как ema (мама), armastus (любовь) и kallis (дорогой). Упоминались и такие слова, как elu (жизнь), rõõm (радость), vaikus (тишина), igatsus (тоска), kevad (весна) и öö (ночь), а также более забавные seebimull (мыльный пузырь), pensionisammas (пенсионная ступень) и tohuvabohu (сумбур).

А какое слово/слова больше всего нравятся вам?

Отправьте нам свое любимое эстонское слово с помощью формы ниже:

Если вы не видите форму, нажмите сюда.

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