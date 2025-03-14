ПРЯМО СЕЙЧАС | На открытом заседании в Рийгикогу Саули Ниинистё представляет доклад об оборонной готовности Европы

„Согласно докладу президента Ниинистё, ситуация в сфере безопасности в ЕС на протяжении последних лет становится все хуже, мир становится все более опасным и подверженным кризисам. Именно поэтому мы как европейцы должны подготовиться к тому, чтобы в этой новой реальности справляться с ситуацией, сохранять наш привычный и свободный стиль жизни и выживать“, – сказал председатель комиссии по делам Европейского союза Пеэтер Тали.

Тали отметил, что комиссия по делам Европейского союза ознакомилась с докладом Ниинистё в феврале во время утверждения позиций Эстонии по укреплению европейской гражданской и военной готовности. „Это – подробный доклад, с результатами которого я рекомендую ознакомиться всем, так как именно на основании этого доклада Европейская комиссия составляет Белую книгу по безопасности“.

Заместитель председателя комиссии по государственной обороне Лео Куннас отметил, что ввиду непредсказуемой ситуации в сфере безопасности и усугубляющегося противостояния между демократическими и тоталитарными государствами Европа должна стремительно укрепить свою оборонную способность.

„Для того, чтобы восполнить пробелы, возникшие в результате недостаточного развития оборонной способности европейских государств на протяжении последних 30 лет, страны Европы в ближайшее десятилетие должны инвестировать в укрепление военной государственной обороны и в повышение готовности к кризисам намного больше запланированного ранее, по меньшей мере на 800 миллиардов евро больше и вплоть до одного триллиона“, – сказал Куннас.

Комиссия по делам Европейского союза обсудила опирающиеся на доклад Ниинистё позиции правительства в отношении европейской гражданской и военной готовности на заседании 14 февраля. Тогда она утвердила позиции с некоторыми дополнениями со своей стороны, подчеркнув важность завершения строительства Rail Baltic и Via Baltica.