Госконтроль: неправильная организация работ Департаментом окружающей среды нанесла ущерб и природе, и строительству Rail Baltic

В результате действий Департамента окружающей среды и RMK был причинен вред территориям, которые должны были компенсировать ущерб, нанесенный зоне сети Natura 2000 . В то же время вырубка компенсационных зон снижала вероятность того, что места обитания, разрушенные в результате строительства Rail Baltic, будут компенсированы таким образом, чтобы действительно удовлетворить потребности глухарей и улучшить состояние тамошней популяции.

Департамент окружающей среды выдал в конце 2023 и начале 2024 года разрешение на вырубку леса в регионе Рейу в компенсационной зоне Rail Baltic и ее буферной зоне – в зонах, выбранных для компенсации ущерба от строительства новой железной дороги. Вырубка на компенсационных участках была выявлена случайно 28 января 2024 года. Вырубка леса, проведенная Центром управления государственными лесами (RMK), поставила под угрозу разработку проекта, представляющего первостепенный общественный интерес, и принятие регионального плана Лыуна-Пярнумаа было отложено примерно на семь месяцев, поскольку вырубленные участки должны были быть заменены новыми участками коммерческого леса, пригодного для обитания глухарей.

„Кажется, что как в Департаменте окружающей среды, так и в Центре управления государственными лесами возникла ситуация, когда правая рука не знает, что делает левая, и поэтому пострадали и природа, и лесное хозяйство, и проект строительства железной дороги“, – сказал государственный контролер Янар Хольм. „Вырубка семнадцати гектаров леса привела к необходимости выделения дополнительных 443 гектаров коммерческого леса, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный местам обитания“.

Хотя и Департамент окружающей среды, и Центр управления государственными лесами (RMK ) знали, какие леса и их буферные зоны предназначены для замены находящихся под угрозой мест обитания глухарей, которые будут уничтожены в результате строительства Rail Baltic, Департамент окружающей среды выдал RMK разрешение, в результате которого наряду с другими лесами было вырублено 17 гектаров самого ценного леса, запланированного в качестве места обитания глухарей. В общей сложности Департамент окружающей среды выдал RMK и собственникам частных лесов разрешения на вырубку 1183 гектаров (доля RMK составила 1108 гектаров), но большую часть этих площадей все-таки не успели вырубить.

Пригодность новых предложенных 443 гектаров компенсационных зон можно будет определить только спустя годы. Если меры компенсационной программы будут безрезультатными, то есть популяция глухарей в регионе не восстановится в необходимом объеме, в будущем эту программу потребуется дополнить, что может означать дальнейшие ограничения в части использования коммерческих лесов.

По мнению Департамента окружающей среды и RMK, решение о выдаче разрешений на вырубку в компенсационных зонах, связанных со строительством Rail Baltic, и в буферных зонах этих территорий было принято правильно. Но Госконтроль видит, что при оформлении разрешений на вырубку департамент не соблюдал принципов Закона об административном производстве и практику Государственного суда, поскольку были выявлены существенные ошибки в оценке и не был применен принцип осторожности. Департамент окружающей среды объяснил ситуацию тем, что эта информация не была включена в карту, и чиновник, выдавший разрешение на вырубку, не знал о природных ценностях и планируемых ограничениях в этом регионе.

Обоснование RMK заключалось в том что, хотя они участвовали в процессе выбора компенсационных зон и дали свое согласие в отношении программы, они не поняли содержания ограничений. Поскольку планирование с ограничениями, предусмотренными компенсационной программой, еще не было составлено, не существовало и юридических ограничений в отношении вырубки леса в данной зоне.

И все же после того, как стало известно о случае с Rail Baltic, выяснилось, что Департамент окружающей среды на самом деле не имел возможность действовать оперативно и наложить ограничения на предлагаемые компенсационные зоны. Позднее новые участки были внесены в картографическую систему Департамента окружающей среды всего за пару дней.