Керосин из Татарстана. airBaltic, возможно, закупала топливо в России — несмотря на санкции(5)
Авиакомпания airBaltic, вероятно, закупала топливо для самолетов у российской компании „Татнефтьавиасервис“ вплоть до марта 2024 года, нарушая санкции Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные, оказавшиеся в распоряжении издания „Вёрстка“. При этом авиаперевозчик и власти Латвии утверждают, что не работают с российскими поставщиками топлива с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.
„Наши мысли и сердца вместе с храброй украинской нацией“. Так начинается пост, опубликованный 1 марта 2022 на официальной странице airBaltic в Facebook. Лишь словами поддержки авиакомпания не ограничилась. Она начала оказывать „особую поддержку украинским пассажирам“, открыла горячую линию на украинском языке и призвала украинцев устраиваться на работу. А в октябре 2022 airBaltic отчиталась об успешном сотрудничестве с „Укрпочтой“.
Почти три года спустя компания, по-видимому, придерживается заявленной позиции. Например, в ноябре 2024 года появилась украинская версия сайта airBaltic. В том же месяце перевозчик запустил прямые рейсы между Ригой и польским Жешувом — там расположен ближайший к украинской границе аэропорт.