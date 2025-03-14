Керосин из Татарстана. airBaltic, возможно, закупала топливо в России — несмотря на санкции

„Наши мысли и сердца вместе с храброй украинской нацией“. Так начинается пост, опубликованный 1 марта 2022 на официальной странице airBaltic в Facebook. Лишь словами поддержки авиакомпания не ограничилась. Она начала оказывать „особую поддержку украинским пассажирам“, открыла горячую линию на украинском языке и призвала украинцев устраиваться на работу. А в октябре 2022 airBaltic отчиталась об успешном сотрудничестве с „Укрпочтой“.