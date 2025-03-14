Экономика
14.03.2025, 11:25

Керосин из Татарстана. airBaltic, возможно, закупала топливо в России — несмотря на санкции

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Артур Быков
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ФОТО: Дмитрий Осинников, "Верстка"

Авиакомпания airBaltic, вероятно, закупала топливо для самолетов у российской компании „Татнефтьавиасервис“ вплоть до марта 2024 года, нарушая санкции Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные, оказавшиеся в распоряжении издания „Вёрстка“. При этом авиаперевозчик и власти Латвии утверждают, что не работают с российскими поставщиками топлива с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

„Наши мысли и сердца вместе с храброй украинской нацией“. Так начинается пост, опубликованный 1 марта 2022 на официальной странице airBaltic в Facebook. Лишь словами поддержки авиакомпания не ограничилась. Она начала оказывать „особую поддержку украинским пассажирам“, открыла горячую линию на украинском языке и призвала украинцев устраиваться на работу. А в октябре 2022 airBaltic отчиталась об успешном сотрудничестве с „Укрпочтой“.

Почти три года спустя компания, по-видимому, придерживается заявленной позиции. Например, в ноябре 2024 года появилась украинская версия сайта airBaltic. В том же месяце перевозчик запустил прямые рейсы между Ригой и польским Жешувом — там расположен ближайший к украинской границе аэропорт.

Но все это время airBaltic, вероятно, продолжала закупать авиационный керосин российского производства.

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