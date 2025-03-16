Годовщина пандемии в фотографиях. Вспомните, как это было: правило 2+2, масочный режим, сертификаты вакцинации и домашнее обучение

Если еще совсем недавно казалось вполне логичным дезинфицировать руки и надевать маску при входе в магазин — что, конечно, само по себе было большим шагом вперед: там живые люди! — и ежедневно следить за графиком заболеваемости и количеством зараженных, то теперь это кажется далеким прошлым. Как и все остальное, связанное с пандемией коронавируса.