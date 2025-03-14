Двойное золото: нарвские красавицы блеснули на Кубке мира по кикбоксингу в Италии

С 5 по 9 марта 2025 года в итальянском Езоло прошел Кубок мира по кикбоксингу Italian Kickboxing World Cup. В соревнованиях под эгидой WAKO приняли участие 2500 спортсменов из 44 стран, которые боролись за медали в дисциплинах Full Contact, Low Kick, K-1, Kick Light, Light Contact и Point Fighting. Об этом пишет RusERR.

Нарвские спортсменки показали отличные результаты. Александра Джикаева (элита) и Каролина Воронова (старшие юниоры) стали чемпионками в К-1, завоевав золотые медали в своих категориях. Еще две награды принесла Инга Александрова, выиграв бронзу в Kick Light и серебро в Light Contact.

В турнире приняли участие 2500 спортсменов из 44 стран. Соревнования проходили в дисциплинах: Full Contact, Low Kick, K-1, Kick Light, Light Contact и Point Fighting.

Чтобы поехать на турнир в Италию, Александре Джикаевой пришлось прибегнуть к краудфандингу. По ее словам, в последний момент спонсор отказался от поддержки, и средства на поездку — перелет, проживание и стартовый взнос — пришлось собирать всем городом и даже всей страной. „Собрали за полтора дня“, — рассказала Джикаева в эфире „Горизонта“.

Уже через месяц состоится следующий Кубок мира по кикбоксингу — на этот раз в Таиланде, а еще через два месяца подобный турнир пройдет в Турции. Однако главной целью Александры Джикаевой в этом году является чемпионат мира, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В четвертьфинале она продемонстрировала свою мощь, уверенно победив сербку Зорену Николич со счётом 3:0. В полуфинале Александра не оставила шансов второй в мировом рейтинге WAKO австрийке Кинчсо Олах, вновь одержав победу с тем же результатом 3:0.