Эксперт: 1000 арендных мопедов из Латвии поднимут волну аварий на улицах Таллинна

„Все транспортные средства со вспомогательным двигателем опасны друг для друга на красных велодорожках. До тех пор, пока их движение остаётся не регламентированным, в отличие от дорожного движения, нужно быть готовым к неожиданностям. Неужели нужны фатальные происшествия, чтобы понять, что без этой очередной ерунды можно было бы обойтись“, – спрашивает Велт.

„Несмотря на то, что скорость мопеда ограничена 25 километрами в час, он всё равно гораздо тяжелее и быстрее велосипеда, и поэтому мопеды вообще нельзя пускать на красную велодорожку. Её следует оставить исключительно для двухколёсных транспортных средств, приводимых в движение силой мышц“, – сказал Велт.

„Почему-то считается, что мопед безопаснее электросамоката, но, на самом деле, – наоборот. На таком дешёвом мопеде электроника может повести себя неожиданно – например, газ может оставаться включённым. Или в случае, если предыдущий пользователь не справился с управлением, упал и между рулём и рукояткой газа попали песок и грязь... Я и другие опытные мотоциклисты знаем, как с этим бороться, но для большинства такая ситуация неожиданна, а результат – паника и „Ба-Бах!““, – выразил озабоченность Велт.

„Если неопытный водитель нажмёт на передний тормоз на дороге с рыхлым гравиевым покрытием или на песчаной грунтовой дороге, и переднее колесо при этом заблокируется, он, скорее всего, упадёт. Также из-за недостатка опыта газ можно забыть выключить на время стоянки, или друг глупо пошутит – включит газ другого мопеда, и вышедший из-под контроля мопед может запросто кого-то сбить или повредить рядом стоящие машины“, – продолжил Велт.

Велт отмечает в сообщении для прессы, что 1000 мопедов передаются для вождения потенциально совершенно неопытным водителям, без обсуждения с профессиональными экспертами – никакого инструктажа, шлемов, никакой безопасности. „Мопед тяжелее велосипеда или самоката. К тому же, транспортное средство с электродвигателем и аккумулятором имеет свои нюансы, из-за которых неквалифицированный водитель может вызвать хаос на дороге. К сожалению, асфальт даёт сдачи“, — сказал Велт.

„Мы сами тоже продаём электромопеды и проводим первичное обучение каждого покупателя. Безответственно выпускать на улицу людей с мототранспортом без элементарных навыков. Это то же самое, что позволить впервые сесть за руль автомобиля группе людей, не имеющих навыков вождения, и позволить им стать участниками дорожного движения – полный хаос на дороге обеспечен“, – сказал Велт.

„Если для водителя мопеда с двигателем объёмом 50 кубиков шлем обязателен, то о том, чтобы аренда скутера сопровождалась обязательством носить шлем, нигде не говорилось. К тому же, кому действительно захочется надевать потный шлем после кого-то другого. Этот страх перед красными велодорожками потребует от полиции много дополнительной работы, повысит нагрузку на систему здравоохранения и вызовет чувство неприятия двухколёсных транспортных средств в целом“, – заявил Велт.

„На самом деле, даже 25 километров в час – это скорость, опасная для жизни, если сбить кого-то или врезаться в дерево. В конце концов, развлекаться на скутерах будут по два или даже по три человека, как на арендованных самокатах, и поэтому травмы, к сожалению, неизбежны“, – уверен Вельт.

„Эстонская система здравоохранения и отделение экстренной медицины не готовы принять такую большую дополнительную нагрузку. В любом случае, стоять в очереди на получение первой помощи и раньше можно было несколько часов, теперь это будет занимать ещё больше времени. Я, конечно, не без горечи шучу, что латышам надо бы поставлять городу вместе с мопедами передвижные пункты первой помощи, а ещё лучше – открыть отделение экстренной медицины или компенсировать Больничной кассе стоимость дополнительной нагрузки“, – сказал Вельт.

Плохие решения приводят к чрезмерному регулированию

По мнению Ханно Велта, появление на улицах 1000 арендных мопедов нанесёт вред общему имиджу двухколёсных транспортных средств и приведёт к чрезмерному регулированию. „То же самое произошло и с арендуемыми самокатами, огромное количество которых, а также множество аварий и отсутствие безопасности испортили репутацию этих транспортных средств. Позже усердные государственные чиновники сделали всё, чтобы превратить их импорт в череду проблем. В результате страдают и те, кто умеют ездить, и ездят совершенно корректно“, – сказал Вельт.

„С апреля управлять мотоциклом или скутером с объёмом двигателя 125 кубических сантиметров в Эстонии станет немного проще, но для этого всё же нужно иметь водительские права категории B, стаж вождения не менее двух лет, взять уроки управления мотоциклом и сдать экзамен на площадке. Но теперь 1000 арендных мопедов будут выпущены на улицы совершенно бесконтрольно. Это значительное неравенство ущемляет интересы людей. И это опасные перспективы, так что, если у вас мало опыта и вы любите жизнь, я не советую пользоваться этими транспортными средствами“, — сказал Велт.

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