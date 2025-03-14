Восьмилетняя Кармен нуждается в помощи, чтобы попасть на операцию!

У Кармен редкое заболевание микротия. Это означает, что ее левое наружное ухо недоразвито, и в результате одна сторона ее лица отличается от другой. Это психологически очень тяжело для девочки, которая только что пошла в школу: страх и неуверенность заставили ее отказаться даже от любимого вида спорта. В Эстонии возможности лечения нет, но семья готова поехать в Америку, чтобы их дочери сделали ухо на специальном 3D-принтере и операцию по устранению асимметрии лица. Однако на это не хватает 48 000 евро.

„Со временем Кармен все больше осознает свою необычность. Мы пытались поддержать и ободрить ее, но она все равно каждый день говорит, что больше всего на свете хочет иметь ухо, как у всех остальных“, — сказал папа Кармен. Поэтому недавно девочка отказалась от любимого вида спорта — спортивной гимнастики, поскольку по условиям соревнований ее волосы должны быть заплетены в косу. „Кармен постоянно боится, что ее отсутствующее ухо будет заметно и в школе, и во время занятий спортом“, — отметил отец.

Создание наружного уха по 3D-методу — инновационный метод, который в настоящее время практикуется только в Америке: структура хряща уха печатается на 3D-принтере и во время операции покрывается кожей пациента. Созданное таким образом ухо идентично другому и выглядит, и ощущается очень естественно.

Поддержать девочку можно несколькими способами: выбрав „Karmeni operatsioon“ в форме пожертвования на сайте или позвонив по номерам благотворительных телефонов Детского фонда: позвонив по номеру 900 5025, вы жертвуете 5 евро; позвонив по номеру 900 5100 вы жертвуете 10 евро; Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро.

Также можно сделать перевод на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Karmen“:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить