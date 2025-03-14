Bolt сокращает работников одного из самых больших отделов компании

Партнер Bolt по HR Кристина Кууток подтверждает, что в одном из отделов обсуждалось коллективное сокращение.

„Реструктуризация рабочих мест всегда сложна, и мы понимаем, что она влияет на людей и их семьи“, — отмечает Кууток.

„Именно поэтому мы делали и будем продолжать делать все возможное, чтобы оказать поддержку сотрудникам и помочь им найти новые возможности как внутри компании, так и за ее пределами“, — добавила она.

Решение затрагивает 22 должности в одном из самых крупных отделов. „В результате тщательного внутреннего анализа мы решили реорганизовать работу этого отдела“, — говорит Кууток.

На должности, затронутые сокращениями, новых сотрудников набирать не будут, соответствующие услуги планируется закупать извне. „Это решение имеет для нас больше смысла с точки зрения бизнеса“, — говорит Кууток.

Она заверяет, что компания Bolt в целом продолжает расти и развиваться, а долгосрочная стратегия и цели компании не меняются: „Мы не планируем масштабных сокращений в масштабах всей компании и продолжим концентрироваться на развитии наших услуг“.

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