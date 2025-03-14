14.03.2025, 10:31
Белобровцев - Осиновскому: законопроект о лишении избирательного права – „заслуга“ соцдемов(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях внезапно „проснулись“ социал-демократы – после того, как в понедельник их выставили из правящей коалиции, они обещают также проголосовать против этого законопроекта в третьем чтении, пишет Вадим Белобровцев, заместитель председателя парламентской фракции центристов.
В то время как третье, решающее, чтение законопроекта об изменении конституции все ближе и инициаторы этой идеи все так же решительно настроены отобрать право голоса на муниципальных выборах у неграждан („серопаспортников“) и граждан третьих стран, Центристская фракция остается единственной в парламенте, которая с самого начала была категорически против такого шага, считая его совершенно неуместным, вредным и даже опасным для демократического правового государства.
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