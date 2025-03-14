Белобровцев - Осиновскому: законопроект о лишении избирательного права – „заслуга“ соцдемов

В то время как третье, решающее, чтение законопроекта об изменении конституции все ближе и инициаторы этой идеи все так же решительно настроены отобрать право голоса на муниципальных выборах у неграждан („серопаспортников“) и граждан третьих стран, Центристская фракция остается единственной в парламенте, которая с самого начала была категорически против такого шага, считая его совершенно неуместным, вредным и даже опасным для демократического правового государства.

Однако на днях внезапно „проснулись“ социал-демократы – после того, как в понедельник их выставили из правящей коалиции, они обещают также проголосовать против этого законопроекта в третьем чтении. С мнением о том, что отнимать право голоса ни у кого нельзя, выступил на rus.Delfi.ee и соцдем Евгений Осиновский. Разумеется, все это можно только приветствовать, если бы не терзающий душу вопрос: „Господа социал-демократы, а где вы были раньше?“