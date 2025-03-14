Эстонская компания подозревается в торговле людьми: некоторые работники из Украины трудились по 12 часов без выходных
Два с половиной года назад прокуратура начала уголовное производство в отношении деятельности OÜ Krausberg Eesti – после опубликованной в Äripäev статьи компанию начали подозревать в торговле людьми. В настоящее время установлено шесть потерпевших, пишут „Деловые ведомости“.
В марте 2022 года Äripäev писал о клининговой компании Krausberg, которая предположительно вынуждала своих украинских работников трудиться по 400 часов в месяц.
Несмотря на то, что закон не позволяет работать более 200 часов в месяц вместе со сверхурочными, в Krausberg некоторые работники из Украины были вынуждены трудиться по 12 часов без выходных.
После публикации статьи Трудовая инспекция возбудила дело о проступке. По словам генерального директора инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу, в результате в деле были обнаружены признаки преступления, из-за чего оно было передано в прокуратуру.
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