Эстонская компания подозревается в торговле людьми: некоторые работники из Украины трудились по 12 часов без выходных

В марте 2022 года Äripäev писал о клининговой компании Krausberg, которая предположительно вынуждала своих украинских работников трудиться по 400 часов в месяц.

Несмотря на то, что закон не позволяет работать более 200 часов в месяц вместе со сверхурочными, в Krausberg некоторые работники из Украины были вынуждены трудиться по 12 часов без выходных.

После публикации статьи Трудовая инспекция возбудила дело о проступке. По словам генерального директора инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу, в результате в деле были обнаружены признаки преступления, из-за чего оно было передано в прокуратуру.

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