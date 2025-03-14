ФОТО | На трассе Таллинн-Нарва перевернулся грузовик. Второй водитель с места происшествия скрылся
В пятницу около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о ДТП на 196 км трассы Таллинн-Нарва. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
По предварительным данным в результате опасного маневра грузовика марки Scania грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz Atego съехал с дороги и перевернулся.
„Водитель второго транспортного средства не остановился и покинул место происшествия, — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. — Его личность уже установлена, им оказался гражданин Латвии. В его отношении полиция начала производство, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства случившегося“.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.