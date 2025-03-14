ФОТО | На трассе Таллинн-Нарва перевернулся грузовик. Второй водитель с места происшествия скрылся

„Водитель второго транспортного средства не остановился и покинул место происшествия, — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. — Его личность уже установлена, им оказался гражданин Латвии. В его отношении полиция начала производство, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства случившегося“.