ЧП и криминал
14.03.2025, 12:50

ФОТО | На трассе Таллинн-Нарва перевернулся грузовик. Второй водитель с места происшествия скрылся

 
Но его уже нашли!
ДТП
ДТП
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В пятницу около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о ДТП на 196 км трассы Таллинн-Нарва. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

По предварительным данным в результате опасного маневра грузовика марки Scania грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz Atego съехал с дороги и перевернулся.

„Водитель второго транспортного средства не остановился и покинул место происшествия, — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. — Его личность уже установлена, им оказался гражданин Латвии. В его отношении полиция начала производство, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства случившегося“.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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