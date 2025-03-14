Автобус вылетел в кювет, сбили пешехода. Что еще произошло на дорогах Эстонии за сутки?

Вчера в 7:20 на 9-м километре шоссе Палдиски-Падизе в волости Ляэне-Харью Харьюского 53-летняя женщина за рулем автобуса Iveco Bus Crossway съехала с дороги и вылетела в кювет. Пассажирка автобуса, 79-летняя женщина, была доставлена ​​в больницу.

В 15:47 в Таллинне на Ыйсмяэ теэ 35-летний мужчина на автомобиле Seat Ibiza наехал на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 17:19 на 1-м км шоссе Раквере-Йыэпере в деревне Тааравину волости Раквере, Ляэне-Вирумаа, 21-летний мужчина не справился с управлением своего автомобиля BMW 640I и съехал с дороги, врезавшись в дерево. Водитель и 20-летняя женщина, находившаяся в автомобиле на пассажирском сиденье, были доставлены в больницу.

В 23:27 в Таллине на улице Тонди 23-летний мужчина, управлявший автомобилем Peugeot 308, при выезде с парковки столкнулся с автомобилем BMW 320I, которым управляла 28-летняя женщина. Водитель Peugeot был доставлен в больницу.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.