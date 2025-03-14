14.03.2025, 07:20
ПРЯМО СЕЙЧАС | Слушайте, как звучит эстонский язык от рассвета до заката!
Сегодня, 14 марта, по случаю Дня родного языка перед зданием президентской канцелярии проходит мероприятие по чтению текстов на эстонском языке, которое на рассвете открыл президент Алар Карис.
Смотрите прямую трансляцию!
Около 70 жителей Эстонии будут читать тексты на эстонском языке от восхода солнца в 6:41 утра до захода в 18:21 вечера. В мероприятии примут участие известные общественные деятели, деятели культуры, образования и науки, писатели, актеры, музыканты, художники, режиссеры, спортсмены и многие другие.
Все желающие могут прийти к президентской канцелярии и послушать чтение.