ПРЯМО СЕЙЧАС | Слушайте, как звучит эстонский язык от рассвета до заката!

Около 70 жителей Эстонии будут читать тексты на эстонском языке от восхода солнца в 6:41 утра до захода в 18:21 вечера. В мероприятии примут участие известные общественные деятели, деятели культуры, образования и науки, писатели, актеры, музыканты, художники, режиссеры, спортсмены и многие другие.