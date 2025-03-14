ФОТО | Одна из самых запоминающихся девушек в истории UFC

Пейдж Ванзант пережила тяжелые испытания в старшей школе, став жертвой жестоких издевательств. Всё началось с ложных слухов о её личной жизни, но за этим скрывалась трагическая правда — на одной из вечеринок её отравили и подвергли групповому насилию одноклассники.

После этого она столкнулась с травлей, насмешками и издевательствами, в том числе над её фамилией Слеттен, которую злые языки изменили на унизительное прозвище. В итоге Пейдж решила официально сменить фамилию на Ванзант, чтобы оставить позади болезненное прошлое. Однако этот трудный опыт стал одной из причин, по которой она нашла себя в боевых искусствах, научилась защищаться.

Пейдж Ванзант по праву считается одной из самых ярких и запоминающихся девушек в истории UFC. Её популярность обусловлена не только выступлениями в октагоне, но и ослепительной внешностью, благодаря которой она быстро стала главным секс-символом MMA. В 2020 году Пейдж завершила свою карьеру в UFC и отправилась покорять мир боёв на голых кулаках в BKFC, решив испытать себя в новом формате поединков.

30-летняя Пейдж добилась наибольшего успеха не на ринге, а в социальных сетях. Помимо популярного Instagram, она также ведет канал на OnlyFans, где предлагает подписчикам эксклюзивный контент за деньги.

В начале этого года бывший боец UFC Пейдж Ванзант объявила о возвращении в ММА. Она будет выступать в новой лиге GFL, запуск которой запланирован на первый квартал 2025 года.

„Я готова перестроиться, хочу снова шокировать мир. Я возвращаюсь в ММА, мне уже предложили контракт. Это идеальная возможность. Когда я уходила, во мне больше не оставалось запала. Сейчас страсть вернулась“, — заявила Ванзант в своем подкасте.

Социальные сети Ванзан:

Достижения Пейдж Ванзант:

UFC

Бонус за бой вечера (1 раз) — против Кайлин Курран (22 ноября 2014)

Бонус за выступление вечера (1 раз) — против Бэк Ролингс (27 августа 2016)

BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship)

Бонус за выступление вечера (1 раз) — против Рэйчел Остович (23 июля 2021)

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