Армения и Азербайджан согласовали проект мирного соглашения

Армения и Азербайджан пытаются заключить мирное соглашение с 2023 года — после того как Баку провел операцию, в ходе которой взял территорию Нагорного Карабаха под свой контроль.

В феврале 2025-го премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что стороны согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Несогласованными оставались пункты о воздержании от взаимных исков в международных судебных инстанциях и неразмещении третьих сил на границе. Тогда же он отмечал, что не видит оснований для эскалации ситуации между Ереваном и Баку.