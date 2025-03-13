Пропал подросток: его ищут уже неделю

11 марта в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний молодой человек не возвращался домой на улицу Пихлака в Пыльва с вечера пятницы. В последний раз парня видели в 2 часа ночи 7 марта у молокозавода в Пыльва, откуда уехали остальные его друзья, но Фреди с ними не поехал. К сожалению, пока неизвестно, в каком направлении он двинулся и куда мог направиться.

Оперативный дежурный Пыльваского уезда Калле Валл сообщил, что полиция продолжает активно собирать информацию для выяснения местонахождения Фреди. Были исследованы территории около молочного завода в Пыльва, проверены адреса знакомых Фреди, а также другие места сбора молодежи и заброшенные дома, где мог находиться Фреди. Полиция также проверяла, мог ли Фреди уехать в Выру, Тарту или куда-то еще, однако собранная информация подтверждает, что он этого не делал, по крайней мере, не пользовался автобусами.

За последние дни полиция допросила ряд молодых людей, которые контактировали с Фреди до его исчезновения. „К сожалению, фрагменты собранной информации не дают ясности относительно того, мог ли Фреди уйти по собственному желанию или нет, и где его можно найти“. „Поскольку место жительства Фредди, а также находящиеся там вещи и одежда были осмотрены, согласно первоначальной информации, парень, вероятно, был одет в серую куртку, светлые брюки и коричневые ботинки“, — сказал Валл.

Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, волосы каштановые.

„Мы знаем, что Фреди в последний раз видели ночью 8 марта в Пыльва, где его также засняла камера видеонаблюдения“. „Однако неизвестно, куда он отправился после той ночи, он не отвечал на телефонные звонки и не пользовался своей банковской картой“, — отметил Валл.

Валл рассказал, что ранее молодой человек отсутствовал дома день или два, но всегда возвращался. Его местонахождение никогда не оставалось неизвестным его семье столь долго.

Если у кого-то есть информация, которая может помочь найти Фреди, полиция просит позвонить по номеру 112.