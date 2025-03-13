13.03.2025, 20:00
Людей напугал пассажирский самолет, несколько часов круживший над Эстонией(6)
ФОТО: Kuvatõmmis FlightRadar24-st
Сегодня самолет Austrian Airlines в течение четырех часов кружил над Таллинном и Западной Эстонией. В аэропорту заявляют, что поводов для беспокойства нет.
Сегодня в 17:00 обеспокоенный читатель Delfi сообщил, что в аэропорту Таллина собирался приземлиться самолет, но в последний момент он снова поднялся в небо и улетел.
„Самолет начал приземление, и на высоте здания аэропорта вдруг снова стал набирать высоту“. „Реально, за две секунды до того, как коснуться шасси земли“, — написал один из читателей Delfi.
Это был пассажирский самолет Airbus A320, зарегистрированный на Austrian Airlines. По словам представителя Таллиннского аэропорта, самолет прошел проверку компанией MagneticMRO, и поводов для беспокойства нет.