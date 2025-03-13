Правдиво ли видео, в котором Рубио обещает обсудить с Маском отключение Starlink для украинской армии?
В марте 2025 года в Рунете появились сообщения: госсекретарь США заявил о намерении встретиться с главой SpaceX, чтобы поговорить с ним на тему возможного отсоединения ВСУ от системы спутникового интернета. Мы проверили, насколько достоверна эта новость.
4 марта Telegram-канал „Два майора“ (272 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщил: „Сегодня много новостей о том, что госсекретарь США Марко Рубио пообещал в ближайшие дни обсудить с Илоном Маском отключение спутникового интернета Starlink на Украине. Будем наблюдать, но сам факт публичного предупреждения за несколько дней до планируемого обсуждения [прекращения огня] указывает, скорее, на попытку шантажа, давления на украинские власти. И не стоит забывать, что Starlink для Украины оплачивает Польша, которая и заключала контракт, а европейские компании вполне могут частично занять образовавшуюся нишу, предоставив свои услуги спутниковой связи, пусть и не в таких масштабах“. Канал „Военкор Котенок“ (90 000 просмотров) уточнил, что о словах Рубио якобы сообщают западные СМИ, и добавил: „Загадывать что-либо по этому поводу пока рано. Новости о частичном приглушении систем уже были. Все они по итогу оказались вбросами“.
О предполагаемом высказывании главы Госдепа написали и другие русскоязычные Telegram-каналы, среди которых Colonelcassad (263 000 просмотров), „Дядя Слава“ (198 000), Voblya (147 000), „Шейх Тамир“ (142 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (122 000), „Кот Костян“ (117 000), „Мисливец Егор“ (81 000), „Военный обозреватель“ (57 000), Lomovka (52 000) и Mash Room (37 000). В эфире „Радио Sputnik“ о намерении Рубио рассказал телеведущий Руслан Осташко, а также об этом сообщала „Общественная служба новостей“. Встречаются подобные публикации и во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут).
Авторы некоторых упомянутых выше постов подкрепляли свои слова 18-секундным видео с символикой американского телеканала CNN. В ролике Рубио общается с ведущей Кейтлан Коллинз, а их беседа сопровождается русско- и англоязычными субтитрами. Между героями видео состоялся такой диалог:
— За что конкретно вы хотите, чтобы президент Зеленский извинился?— Ну, пусть извинится за то, что превратил всё это в фиаско, которым оно для него обернулось. В ближайшие дни я увижусь с Илоном Маском и клянусь, что уговорю его отключить Starlink для украинской армии. Тогда Зеленский поймёт, насколько он на самом деле зависит от нас.
Согласно поисковой выдаче на официальном сайте CNN, Рубио дал Коллинз интервью 28 февраля, а 10-минутную версию их беседы телеканал опубликовал на YouTube 1 марта. Интервью было посвящено переговорам между Дональдом Трампом и прилетевшим в Вашингтон Владимиром Зеленским — президенты двух стран должны были заключить соглашение о доступе США к украинским природным ресурсам. Но уже предварительная встреча с журналистами в Овальном кабинете, на которой присутствовал и Рубио, закончилась перепалкой, а подписание документов было сорвано. Согласно стенограмме на сайте Госдепа США, ни Маск, ни Starlink в ходе того интервью на CNN не упоминались.
Изначально Коллинз привела слова Зеленского о том, что он не считает нужным извиняться перед Трампом за произошедшее, и спросила о мнении Рубио по этому вопросу. Госсекретарь США заявил, что не согласен с президентом Украины, после чего ведущая попросила собеседника уточнить, за что конкретно Зеленский должен принести извинения. Целиком его ответ звучал так:
„Ну, пусть извинится за то, что превратил всё это в фиаско, которым оно для него обернулось. Ему не нужно было идти туда и вступать в противоборство. Слушайте, всё слетело с катушек. Вы были там. Я думаю, всё слетело с катушек, когда он сказал вице-президенту: „Позвольте мне задать вам вопрос. О какой дипломатии вы говорите?“ Ну, это очень серьёзно. В том смысле, что тысячи людей были убиты. Тысячи! И он рассказывает обо всех этих ужасных вещах, которые произошли с военнопленными и детьми. Всё это правда, всё это плохо. Вот с чем мы имеем дело. Этому нужно положить конец. Мы пытаемся это закончить. Чтобы положить этому конец, надо посадить Россию за стол переговоров. И он понимает это. Ни нападки на Путина (независимо от того, как тот или иной человек относится к его персоне), ни попытки поставить президента [Трампа] в ситуацию, когда он вынужден атаковать Путина, обзывая того разными словами, ни максималистские требования, чтобы Россия платила репарации, ни другие предложения для переговоров в агрессивной форме (а президент умеет договариваться, он заключал сделки всю свою жизнь) — всё это не заставит людей сесть за стол переговоров. И тут начинаешь понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И этот активный и открытый подрыв усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто был вовлечён в общение с ним до сегодняшнего дня. И я считаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая должна была закончиться не так“.
На том же YouTube-канале CNN в разделе Shorts „Проверено“ обнаружило почти полутораминутный отрывок из интервью Рубио, в котором госсекретарь отвечал на тот же вопрос ведущей. По оформлению он похож на вирусное видео.
Первые восемь секунд этого ролика CNN полностью совпадают с разошедшейся по Telegram 18-секундной записью, однако отличия начинаются с того места, где должно было быть предложение про Маска и Starlink. Так, на распространяемой в Рунете версии в тот момент видеоряд меняется на архивные кадры, а речь Рубио становится закадровой.
„Проверено“ разбило аудиодорожку вирусного видео на две части (первые восемь и последние десять секунд соответственно), а затем проанализировало их с помощью ИИ-детектора от компании Hive. Оказалось, что с вероятностью почти в 100% предполагаемые слова госсекретаря США о Маске и Starlink были сгенерированы нейросетью. При этом, свидетельствует анализ Hive, в начале записи с той же вероятностью звучала речь реального человека. Французские фактчекеры из проекта Les Observateurs телеканала France 24 использовали детектор аудиоподделок Hiya и пришли к тем же выводам.
Наиболее ранний пост с вирусным видео, которое смогло отследить „Проверено“, вышел в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса zа победу!“ (7300 просмотров), где ролик опубликовали 4 марта в 12:25 по московскому времени. Этот канал часто фигурирует в наших разборах в качестве первоисточника антиукраинских фейков.
Кроме того, как заметил фактчекинговый проект StopFake, в тот же день в Рунете появился якобы сделанный на сайте CNN скриншот, на котором видны лишь заголовок, фотография и начало новостной заметки. „CNN: Веерные отключения Starlink. Украинские военные соединения фиксируют регулярные отключения Starlink по всей линии фронта после визита Зеленского в Белый дом“, — перевёл англоязычный текст Telegram-канал „Кот Костян“ (84 000 просмотров). Однако эти сообщения разошлись в Рунете гораздо хуже: по данным TGStat, в Telegram появилось менее 50 аналогичных постов, в общей сложности набравших чуть более 150 000 просмотров. Например, о скриншоте рассказали каналы „Авдеевка.ру“ (9300 просмотров), „Гагаузская республика“ (9000) и „Медведь“ (8800).
На самом деле материала с заголовком „Starlink rolling blackouts“ нет на сайте американского телеканала. „Проверено“ также не обнаружило следов подобной заметки в соцсетях CNN и её перепечаток или упоминаний в других авторитетных изданиях. А самое раннее появление скриншота, которое нам удалось отследить, состоялось 4 марта в 14:55 в прокремлёвском Telegram-канале „Крыминфорум 🇿 🇴 🇻“ (13 000 просмотров). Спустя почти полчаса аналогичный пост появился в упомянутом выше канале „Одесса zа победу!“ (5800 просмотров).
Ранее СМИ сообщали, что на территории Украины используются примерно 42 000 терминалов Starlink, из которых около половины финансирует Польша. 22 февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут отключить Украину от системы Starlink, если Киев и Вашингтон не подпишут соглашение по полезным ископаемым. Глава SpaceX Илон Маск, в свою очередь, обвинил агентство во лжи и заявил, что по уровню дезинформации его обгоняет лишь Associated Press (в посте миллиардер привёл искажённое название — Associated Propaganda). В начале марта Politico писало, что Евросоюз рассматривает возможность заменить Starlink альтернативными спутниковыми системами от европейских компаний.
9 марта в своей соцсети X Маск призвал ввести санкции против десяти богатейших украинских олигархов. В ответ на последующие обвинения в прокремлёвской позиции глава SpaceX написал: „Я буквально бросил вызов Путину на реальный бой один на один за Украину, а моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я её отключу“. На эти слова отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который напомнил: „Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровизации и стоит около $50 млн в год. Если SpaceX окажется ненадёжным провайдером, мы будем вынуждены искать других поставщиков“. В свою очередь, слова польского министра прокомментировал Рубио, тем самым ещё раз косвенно опровергнув подлинность вирусного видео: „[Вы] просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей“. Маск же назвал Сикорского „маленьким человеком“ и призвал того помолчать, добавив: „Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет“. Позднее миллиардер написал: „Выражусь предельно ясно: независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто указал на тот факт, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку русские могут заглушить все остальные коммуникации! Мы никогда не сделаем этого и не воспользуемся этим в качестве разменной монеты“.
Таким образом, госсекретарь США Марко Рубио не обещал в ближайшее время обсудить с Илоном Маском возможность отключения ВСУ от системы Starlink. Подобные сообщения строятся лишь на одном видео, которое впервые появилось на прокремлёвских ресурсах и было отредактировано с применением нейросетей.
Итог: Фейк