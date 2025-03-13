Правдиво ли видео, в котором Рубио обещает обсудить с Маском отключение Starlink для украинской армии?

„Ну, пусть извинится за то, что превратил всё это в фиаско, которым оно для него обернулось. Ему не нужно было идти туда и вступать в противоборство. Слушайте, всё слетело с катушек. Вы были там. Я думаю, всё слетело с катушек, когда он сказал вице-президенту: „Позвольте мне задать вам вопрос. О какой дипломатии вы говорите?“ Ну, это очень серьёзно. В том смысле, что тысячи людей были убиты. Тысячи! И он рассказывает обо всех этих ужасных вещах, которые произошли с военнопленными и детьми. Всё это правда, всё это плохо. Вот с чем мы имеем дело. Этому нужно положить конец. Мы пытаемся это закончить. Чтобы положить этому конец, надо посадить Россию за стол переговоров. И он понимает это. Ни нападки на Путина (независимо от того, как тот или иной человек относится к его персоне), ни попытки поставить президента [Трампа] в ситуацию, когда он вынужден атаковать Путина, обзывая того разными словами, ни максималистские требования, чтобы Россия платила репарации, ни другие предложения для переговоров в агрессивной форме (а президент умеет договариваться, он заключал сделки всю свою жизнь) — всё это не заставит людей сесть за стол переговоров. И тут начинаешь понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И этот активный и открытый подрыв усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто был вовлечён в общение с ним до сегодняшнего дня. И я считаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая должна была закончиться не так“.