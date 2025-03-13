13.03.2025, 18:32
ВИДЕО | Хендрик Террас: В Рийгикогу могут прийти к компромиссу по серым паспортам через оговорку о „закате“(4)
На рассмотрении три варианта изменения закона
Конституционная комиссия подготовила поправки к изменению Конституции для третьего чтения в большом зале. На рассмотрении три варианта, но ни один из них не гарантирует принятия.
В информационной системе Рийгикогу можно найти множество поправок, однако они оказались довольно схожими. Консенсуса в Рийгикогу пока нет. Председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200) рассказал Delfi, что в большой зал будет вынесен исходный законопроект, уже прошедший второе чтение, и две поправки.
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