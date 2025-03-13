ВИДЕО | Хендрик Террас: В Рийгикогу могут прийти к компромиссу по серым паспортам через оговорку о „закате“

В информационной системе Рийгикогу можно найти множество поправок, однако они оказались довольно схожими. Консенсуса в Рийгикогу пока нет. Председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200) рассказал Delfi, что в большой зал будет вынесен исходный законопроект, уже прошедший второе чтение, и две поправки.