Новости Эстонии
13.03.2025, 18:32

ВИДЕО | Хендрик Террас: В Рийгикогу могут прийти к компромиссу по серым паспортам через оговорку о „закате“

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На рассмотрении три варианта изменения закона

Конституционная комиссия подготовила поправки к изменению Конституции для третьего чтения в большом зале. На рассмотрении три варианта, но ни один из них не гарантирует принятия.

В информационной системе Рийгикогу можно найти множество поправок, однако они оказались довольно схожими. Консенсуса в Рийгикогу пока нет. Председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200) рассказал Delfi, что в большой зал будет вынесен исходный законопроект, уже прошедший второе чтение, и две поправки.

Согласно исходному законопроекту, голосовать смогут как граждане Эстонии, так и неграждане. Социал-демократы также настаивают на том, что обладатели так называемых серых паспортов должны иметь право голосовать на местных выборах.

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